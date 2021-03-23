Источник материала: ОНТ

Коты – самые распространенные в мире домашние животные, на первый взгляд кажутся милыми и безобидными пушистыми комочками счастья. Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся. Представляем вашему вниманию пять историй которые перевернут с ног на голову ваше представление о котах.





Ливерпульский псих

Первым нашу пятерку лидеров начнет кот по кличке Кити, проживавший в Ливерпуле в 60-х годах. Кити прославился тем, что внушал страх и ужас всем, кто знал о его существовании, его боялся даже собственный хозяин. У кота наблюдались приступы неконтролируемой агрессии, попытки дотронуться или даже просто подойти к коту могли закончиться весьма плачевно. Кот мог прыгнуть своей жертве на лицо и попытаться выцарапать глаза, перегрызть горло и вообще нанести серьезные увечья. Известна история, как кот откусил мочку уха соседскому парнишке и как ни в чем не бывало начал играться с ней под истошные вопли подростка. Поведение кота вынуждало его усыпить, но ветеринары предложили кастрировать пушистика. После кастрации кот обрел более спокойный нрав и начал жить жизнью обычного кота. Но слава кота-психа осталась за ним по сей день.





Банди – сосисочный убийца

В историю кота по кличке Банди трудно поверить, и прямых доказательств его вины не было обнаружено, однако его причастность к ряду “самоубийств” доказывают отчеты полицейских. Банди родился и вырос на помойке, так же, как и многие уличные коты. Первая его хозяйка стала его первой зафиксированной жертвой. Женщина, проходя мимо помойки не удержалась и решила забрать милого котика домой. Ничего не предвещало беды, но спустя пару-тройку месяцев совместной жизни с котом его хозяйку нашли повешенной. И самое удивительное то, что вместо петли была использована связка сосисок. Изначально считали, что такая нестандартная удавка – это результат психических расстройств потерпевшей. Этот случай так бы и забыли если бы не череда суицидов с использованием связки сосисок, и самое интересное то что во всех инцидентах фигурировал один и тот же кот. В 1982 году полицейские даже пытались упрятать кота за решетку, но их попытки не увенчались успехом, так как они не нашли ничего лучше, чем посадить котейку в человеческую камеру, из которой Банди без труда улизнул через решетку. То, что кот был причастен к серии суицидов так доказано и не было, однако и опровергнуть причастность кота ко всему этому тоже не было возможности.

Пушистая искусительница

Кошка по кличке Дейзи была необычайно очаровательной пушистой кошечкой. Она с легкостью приковывала внимание хозяев своей красотой. И никто бы даже не догадался о маниакальных наклонностях кошечки, если бы не одна видеозапись с камер видеонаблюдения, установленных у ее хозяев. Однажды ночью, когда все уснули, Дейзи начала приводить свою шерстку в порядок, тщательно вылизывая себя. Казалось бы – ничего необычного, но не так все просто. Котейка бесцеремонно подошла к спящим хозяевам и начала срыгивать им комки шерсти прямо в рот, что повергло их в шок. Более того, оказалось, что прошлая хозяйка Дейзи умерла во сне, задохнувшись комками шерсти. В 2000 году кошку все таки остригли налысо, и с того момента история Дейзи теряется.









Пушок – убийца в стиле Hitman

Самый смертоносный кот нашей статьи предпочитал убийства без шума и пыли. Кот по кличке Пушок мог бы смело работать наемным убийцей и имел бы непревзойденную репутацию. Кота прозвали “газовым душителем”, и это прозвище он получил не за свой аромат, а за изощренный способ убийства своих жертв. Пушок проживал в Свердловске в тяжелые 90-ые годы. В большинстве случаев его будущие жертвы сами забирали его домой. Усатое чудовище дожидалось ночи и, когда все засыпали, открывал газовый вентиль и оперативно покидал место преступления. Милиция списывала все инциденты на несчастные случаи, невнимательность, неисправность газового оборудования и на алкоголь. Лишь более чем после 300 случаев кота удалось уличить в содеянном, но он так и остался на свободе, буквально выдрав её когтями у сотрудников милиции.





Блохвиль – разносчик паразитов

В 1988 году в английском городе Сандерленд проживал кот по имени Блохвиль. Сам кот не обладал агрессивным нравом, но вреда он нанес не меньше, чем прошлые герои нашей статьи. Блохвиль не мог найти себе ни минуты покоя, его постоянно тревожило необычайно большое количество блох и паразитов. Кот мог часами ворочаться на спине, издавая невыносимые вопли, в безуспешных попытках от них избавиться. При контакте с людьми паразиты моментально передавались людям, от них было крайне сложно избавиться, только самые сильнодействующие мази помогали от зуда и раздражения. Блохи, переданные котом человеку, даже стали причиной нескольких самоубийств. И в один момент кот куда-то пропал и больше никто его не видел.





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