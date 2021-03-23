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«Удачи, Михалыч!» Игорь Акинфеев тепло попрощался с Виктором Гончаренко

23.03.2021 20:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев попрощался с Виктором Гончаренко, который вчера покинул пост главного тренера московского клуба.

«Удачи, Михалыч! Нам точно будет что вспомнить: Суперкубок с пионеротрядом взяли, „Реал“ победили, на ноль в Лиге чемпионов сыграли», — написал Акинфеев на своей странице в инстаграме.

Напомним, что при Гончаренко ЦСКА выиграл в 2018 году Суперкубок, а затем одержал две победы над «Реалом (1:0, 3:0).

Также при Викторе Гончаренко Игорь Акинфеев прервал свою антирекордную серию в Лиге чемпионов из 43 игр подряд с пропущенными голами.

 
 
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев попрощался с Виктором Гончаренко, который вчера покинул пост главного тренера московского клуба.
 
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