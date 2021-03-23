На полигоне под Осиповичами проходит активная фаза белорусско-российского тактического учения

На полигоне Осиповичский 23 марта началась активная фаза совместного белорусско-российского батальонного тактического учения с участием около 100 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск Российской Федерации.



Фото: mil.by.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси, в течение трех дней десантники двух стран совместно отработают ведение засадных действий усиленным десантным батальоном против условного противника, а также специальных действий по сопровождению колонны тыла бригады с преодолением водной преграды.

От Вооруженных сил Беларуси в учении задействовано более 700 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Также сегодня на полигоне Мулино Нижегородской области РФ начался второй этап совместных тактических учений под руководством начальника отделения отдела общевойсковой подготовки управления боевой подготовки Западного военного округа РФ.

В течение двух недель будет проведено совместное батальонное тактическое учение (БТУ), в ходе которого военнослужащие отработают вопросы организации и совершения марша в район боевого предназначения в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника, подготовки и ведения маневренной обороны в условиях сложной радиоэлектронной обстановки.

В рамках БТУ будут осуществлены выход из боя в район восстановления боеспособности и участие в контратаке совместно с подошедшими резервами.

Для участия во втором этапе учения на полигон Мулино накануне прибыли подразделения механизированной бригады Вооруженных сил Беларуси.