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На полигоне под Осиповичами проходит активная фаза белорусско-российского тактического учения
Источник материала: Навiны
На полигоне Осиповичский 23 марта началась активная фаза совместного белорусско-российского батальонного тактического учения с участием около 100 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск Российской Федерации.
Как сообщает
От Вооруженных сил Беларуси в учении задействовано более 700 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
Также сегодня на полигоне Мулино Нижегородской области РФ начался второй этап совместных тактических учений под руководством начальника отделения отдела общевойсковой подготовки управления боевой подготовки Западного военного округа РФ.
В течение двух недель будет проведено совместное батальонное тактическое учение (БТУ), в ходе которого военнослужащие отработают вопросы организации и совершения марша в район боевого предназначения в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника, подготовки и ведения маневренной обороны в условиях сложной радиоэлектронной обстановки.
В рамках БТУ будут осуществлены выход из боя в район восстановления боеспособности и участие в контратаке совместно с подошедшими резервами.
Для участия во втором этапе учения на полигон Мулино накануне прибыли подразделения механизированной бригады Вооруженных сил Беларуси.
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На полигоне Осиповичский 23 марта началась активная фаза совместного белорусско-российского батальонного тактического учения с участием около 100 военнослужащих...
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