ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сколько потребуется времени, чтобы посмотреть все самые рейтинговые сериалы

23.03.2021 20:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Желающему посмотреть все самые рейтинговые сериалы современности придется потратить на это (с перерывом на сон) 2806 часов или 175 дней.

Сколько потребуется времени, чтобы посмотреть все самые рейтинговые сериалы
Иллюстрация pixabay.com

Команда аналитиков Picodi.com решила посчитать, сколько времени пришлось бы выделить на просмотр самых значимых сериалов.

В список попали 43 сериала с рейтингом выше 8,0 и с числом оценок свыше 250 тысяч согласно сайту IMDb.com;

Рейтинг открывает мультсериал «Симпсоны», который впервые вышел на экраны в 1989 году и насчитывает уже 32 сезона и почти 700 эпизодов. Чтобы просмотреть их все, потребуется 322 часа.

Вторую позицию занимает телесериал «Сверхъестественное». На просмотр всех 15 сезонов без перерыва потребуется 245 часов. На третьем месте оказался «Доктор Хаус» — 131 час.

Сколько потребуется времени, чтобы посмотреть все самые рейтинговые сериалы

Пятнадцать сериалов из списка самых значимых еще не закончились — снимаются новые сезоны. Следовательно, общее время просмотра для тех, кто рискнет устроить себе сериальный марафон, неизбежно вырастет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если забросить все дела, то можно уложиться в полгода.
 
Новости дня
Новости разные
 
Правозащитники признали политзаключенными еще десять человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by