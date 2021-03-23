Сколько потребуется времени, чтобы посмотреть все самые рейтинговые сериалы

Желающему посмотреть все самые рейтинговые сериалы современности придется потратить на это (с перерывом на сон) 2806 часов или 175 дней.



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Команда аналитиков Picodi.com решила посчитать, сколько времени пришлось бы выделить на просмотр самых значимых сериалов.

В список попали 43 сериала с рейтингом выше 8,0 и с числом оценок свыше 250 тысяч согласно сайту IMDb.com ;

Рейтинг открывает мультсериал «Симпсоны», который впервые вышел на экраны в 1989 году и насчитывает уже 32 сезона и почти 700 эпизодов. Чтобы просмотреть их все, потребуется 322 часа.

Вторую позицию занимает телесериал «Сверхъестественное». На просмотр всех 15 сезонов без перерыва потребуется 245 часов. На третьем месте оказался «Доктор Хаус» — 131 час.





Пятнадцать сериалов из списка самых значимых еще не закончились — снимаются новые сезоны. Следовательно, общее время просмотра для тех, кто рискнет устроить себе сериальный марафон, неизбежно вырастет.