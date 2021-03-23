— Какие алкогольные напитки вреднее всего для печени?

Источник материала: Tut.by

Многие уверены, что хроническая усталость и боли внизу живота — первые симптомы алкогольной болезни печени. Можно ли по ним судить о начале заболевания? Почему сладкий алкоголь самый токсичный? Об этом «АиФ» рассказал профессор Сеченовского университета, гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Как заподозрить алкогольную болезнь печени, если человек регулярно употребляет алкоголь?

— На ранних стадиях — никак. Человек пьет, ему хорошо, у него ничего не болит, ничто не беспокоит. Как выражался академик Василенко, пациент не страдает алкоголизмом, он им наслаждается. Страдают, скорее всего, окружающие. Когда появляются клинические признаки алкогольной болезни печени, то, как правило, это уже цирроз либо тяжелый алкогольный гепатит, который может наслоиться на тот же самый цирроз. Чаще всего так и бывает. Признаки — желтуха, потеря аппетита, изменение ритма сна (человек днем спит, ночью бодрствует). Однако это стадии далеко не начальные.

Алкоголь — это тотальный яд, который воздействует на все органы и системы, не только на печень. Поэтому до цирроза может развиться панкреатит — воспаление поджелудочной железы. И он как раз может проявляться болью в животе. Довольно типичная картина — боль в средних отделах живота, в околопупочной области, распространяющаяся на боковые области, иногда опоясывающая, по кругу живота. Вот на это пациент может обратить внимание.

— Боль возникает после того, как человек выпьет?

— Нет, бывают даже ситуации, когда алкоголь уменьшает боль, действует как анестетик. И это может послужить пусковым фактором для обследования. В основном же такие пациенты приходят, когда у них не просто начался цирроз, а когда цирроз привел уже к серьезному нарушению функции печени. Это значит, что появилась желтуха (в том числе пожелтение белков глаз), постоянная усталость. Плюс ко всему у человека возникают сосудистые разрастания на коже — звездочки-паучки багрового цвета. Эта стадия требует активного медикаментозного вмешательства.

А ранние стадии практически любых хронических заболеваний печени почти никак не проявляются. Печень — такой орган, который долго терпит, а потом «отваливается». Тем более если пациент регулярно выпивает, то он находится в состоянии эйфории: ему хорошо, он не ходит к врачам. И если его окружающие, родственники не погонят, то никуда он и не пойдет.

— Вылечить можно, если человек пришел с признаками цирроза?

— Помочь можно даже на поздних стадиях цирроза. Главное, чтобы пациент прекратил пить. Или, по крайней мере, резко сократил количество потребляемого алкоголя. Потому что прекратить пить такие пациенты чаще всего не могут. Есть препараты, которые способствуют преодолению алкогольной зависимости. Они воздействуют на опиоидные рецепторы. Ими сначала лечили опиоидную наркоманию, а потом распространили на алкогольную болезнь, так как механизм формирования зависимостей схожий. Конечно, такие препараты должны назначаться специалистом, они не предназначены для самостоятельного приема. У любых рецептурных лекарств есть побочные эффекты.

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— То есть если человек все же почувствует, что печень уже плохо работает, испугается и бросит пить, то вылечится?

— Алкоголика сложно чем-то напугать. Это люди смелые. Они живут в своем мире, находятся в состоянии постоянной эйфории. Побудительным мотивом для обследования могут стать скорее действия неравнодушных людей, родственников или коллег. Скажем, человек занимает ответственный пост и срывает один за другим контракты и совещания. Коллеги приводят его на прием, а он говорит: «Доктор, да о чем вы? У меня все хорошо».

Если родственники заметили внешние признаки заболевания печени либо признаки зависимости, нужно убедить человека пойти к врачу. Это ситуации, когда алкоголь вытесняет другие интересы, человек не может остановиться, напивается до состояния, как говорят в народе, «в дрова». Он срывает запланированные мероприятия. Например, договорились пойти на концерт, а к моменту концерта человек уже не в состоянии идти.

— Какая доза может приводить к таким проблемам?

— Есть понятие «гепатотоксическая доза алкоголя». Это примерно 30 г чистого спирта в день для мужчин и 20 г для женщин на протяжении длительного времени. Как правило, не менее 5 лет. Бывает и быстрее. Но это очень усредненные дозы. Они лишь свидетельствуют о повышении риска развития алкогольного повреждения печени, но совершенно не гарантируют, что у человека точно будет цирроз или тяжелый алкогольный гепатит. В основном, конечно, такие пациенты пьют много: 120 г и больше в пересчете на чистый этанол в день. Или примерно 0,3 л водки или крепких напитков ежедневно на протяжении длительного времени. Но чаще всего это даже более высокие дозы почти каждый день.

— А могут быть группы риска, у которых быстрее печень пострадает от алкоголя?

— Группы риска — это пациенты с ожирением или, напротив, с крайне низкой массой тела. Толстым быть плохо, худым слишком быть плохо. Это также пациенты с генетической предрасположенностью к алкогольной болезни печени. Ее не всегда просто выявить. Если у кого-то из кровных родственников были когда-то алкогольные органопатии, алкогольная болезнь печени, это повышает риск. Наконец, это пациенты с хроническим фоновым заболеванием печени, например хроническим вирусным гепатитом, некоторыми наследственными заболеваниями печени, метаболической жировой болезнью печени.

— Какие алкогольные напитки вреднее всего для печени?

— Сладкий алкоголь, сладкие алкогольные коктейли. Фруктоза повышает токсичность алкоголя. Плюс она быстрее перерабатывается в жир, что тоже вредно. И еще фруктоза может индуцировать воспаление. Кстати, и запивать алкоголь лучше не фруктовым соком (в нем гигантское количество сахара), а томатным или минералкой.