Четырнадцать человек судят по делу о массовых беспорядках в Пинске в ночь после выборов









пишет interfax.by. На скамье подсудимых - пинчане от 19 до 44 лет", - рассказали правозащитники. "В суде Московского района Бреста 23 марта началось рассмотрение уголовного дела против 14 политзаключенных. Их всех обвиняют в участии в массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа в Пинске (ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса),interfax.by. На скамье подсудимых - пинчане от 19 до 44 лет", - рассказали правозащитники.





В центре уточнили, что потерпевшими по делу выступают 109 сотрудников милиции. Ущерб от действий протестующих оценен в Br24 тыс.

"На судебный процесс пустили только родственников обвиняемых и государственную прессу - независимые журналисты и наблюдатели не смогли попасть в зал", - подчеркнули правозащитники.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.