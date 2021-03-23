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Четырнадцать человек судят по делу о массовых беспорядках в Пинске в ночь после выборов

23.03.2021 20:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бресте началось рассмотрение уголовного дела против 14 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа в Пинске, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" во вторник.



"В суде Московского района Бреста 23 марта началось рассмотрение уголовного дела против 14 политзаключенных. Их всех обвиняют в участии в массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа в Пинске (ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса), пишет interfax.by. На скамье подсудимых - пинчане от 19 до 44 лет", - рассказали правозащитники. 

В центре уточнили, что потерпевшими по делу выступают 109 сотрудников милиции. Ущерб от действий протестующих оценен в Br24 тыс. 
"На судебный процесс пустили только родственников обвиняемых и государственную прессу - независимые журналисты и наблюдатели не смогли попасть в зал", - подчеркнули правозащитники.
 
В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте началось рассмотрение уголовного дела против 14 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа в Пинске, сообщает...
 
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