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Игра интеллекта: в Беларуси шахматы становятся популярными среди детей
23.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Шахматный бум. В Беларуси набирает популярность интеллектуальный спорт. Детей в частных и в государственных школах учат ставить мат с трех лет, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Мат за 10 минут – личный рекорд Варвары Мацкевич. Девочке – восемь лет, и она уже чемпионка мира по быстрым шахматам. В комнате спортивной славы – впервые. Но на стенде с белорусскими гроссмейстерами узнает каждого шахматиста.
– А к какому возрасту?
– Ой, может, к 14-16.
– Ого, классные планы, Варечка.
Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам. Здесь обучают детей с шести лет – по успешной советской системе. Тренеры говорят: освоить интеллектуальную игру может любой ребенок.
В классе – тишина. Ученики отрабатывают дебюты и эндшпили. Просчитывают ходы. Тренировки проходят несколько раз в неделю.
«Мне нравятся шахматы, потому что они развивают мой ум, логическое мышление. Благодаря им я знаю математику и хорошо учусь по этому предмету», – говорит шахматист Дмитрий Болотько.
В этой – частной шахматной школе – учатся даже трехлетки. Занятия с ними – индивидуальные. Тех, кто постарше, объединяют в группы. В основе обучения – игра. Через нее дети узнают о возможностях фигур, учатся защите и атаке. Причем не только на шахматной доске.
Во время пандемии спрос на шахматы начал падать. Сейчас школы снова набирают учеников. Открываются и новые учреждения. Во многих даже не хватает тренеров. Специалисты говорят: интерес к этому спорту подогрел чемпионат мира по быстрым шахматам для детей. Несколько лет подряд он проходит в Минске
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Специалисты говорят: интерес к этому спорту подогрел чемпионат мира по быстрым шахматам для детей. Несколько лет подряд он проходит в Минске.
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