Игра интеллекта: в Беларуси шахматы становятся популярными среди детей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Шахматный бум. В Беларуси набирает популярность интеллектуальный спорт. Детей в частных и в государственных школах учат ставить мат с трех лет, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Мат за 10 минут – личный рекорд Варвары Мацкевич. Девочке – восемь лет, и она уже чемпионка мира по быстрым шахматам. В комнате спортивной славы – впервые. Но на стенде с белорусскими гроссмейстерами узнает каждого шахматиста.



– Я хочу стать гроссмейстером.

– А к какому возрасту?

– Ой, может, к 14-16.

– Ого, классные планы, Варечка.

Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам. Здесь обучают детей с шести лет – по успешной советской системе. Тренеры говорят: освоить интеллектуальную игру может любой ребенок.

«В течение месяца точно научат играть. Другое дело – как. Дальше уже многое зависит от способностей ребенка и его желания. Главное – это память, счет, усидчивость в таком возрасте очень нужны, концентрация, вообще много слагаемых», – указывает старший тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по шахматам и шашкам Семен Мерибанов.

В классе – тишина. Ученики отрабатывают дебюты и эндшпили. Просчитывают ходы. Тренировки проходят несколько раз в неделю.

«Мне нравятся шахматы, потому что они развивают мой ум, логическое мышление. Благодаря им я знаю математику и хорошо учусь по этому предмету», – говорит шахматист Дмитрий Болотько.

В этой – частной шахматной школе – учатся даже трехлетки. Занятия с ними – индивидуальные. Тех, кто постарше, объединяют в группы. В основе обучения – игра. Через нее дети узнают о возможностях фигур, учатся защите и атаке. Причем не только на шахматной доске.

«Сейчас необходимо учиться принимать решения уже в раннем возрасте. Шахматы к этому приучают. Так вот, если хотите научить детей самостоятельности, отдавайте их в шахматы», – советует тренер по шахматам Александр Калмыков.

Во время пандемии спрос на шахматы начал падать. Сейчас школы снова набирают учеников. Открываются и новые учреждения. Во многих даже не хватает тренеров. Специалисты говорят: интерес к этому спорту подогрел чемпионат мира по быстрым шахматам для детей. Несколько лет подряд он проходит в Минске