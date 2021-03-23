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В Гродно задержали главу Союза поляков в Беларуси. УВД: «Начат административный процесс»

23.03.2021 20:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня вечером стало известно о задержании в Гродно Анжелики Борис — главы непризнанного Союза поляков Беларуси. На своей странице в Facebook она написала, что ее сейчас везут в Ленинское РУВД Гродно. В УВД Гродненского облисполкома подтвердили, что Борис задержана.

— Гражданка Борис доставлена в Ленинское РУВД, — рассказал Onliner официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров. — Начат административный процесс. Поводом для начала административного процесса послужили определенные действия, совершенные несколько дней назад. Они содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 24.23 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

(будет дополнено)

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня вечером стало известно о задержании в Гродно Анжелики Борис — главы непризнанного Союза поляков Беларуси. На своей странице в Facebook она написала, что...
 
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