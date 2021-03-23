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«Ювентус» готов продать Роналду

23.03.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Ювентус» готов продать Роналду

  • 23.03.2021, 20:29
«Ювентус» готов продать Роналду

Форвард хочет вернуться в «Реал».

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно, передает «Трибуна».

Как утверждает As, итальянский клуб готов продать 36-летнего форварда за 25 миллионов евро.

Сотрудничество с португальцем обходится «Ювентусу» в 87 миллионов евро ежегодно, поэтому эта сумма позволит клубу избежать финансовых потерь. При этом «Юве» не собирается форсировать переход Роналду в другой клуб.

Если Криштиану сообщит «Ювентусу», что хочет сменить клуб и предоставит конкретное предложение, то итальянцы будут открыты к диалогу и опустят его без каких-либо проблем. Если предложений по Роналду не будет, то клуб с радостью продолжит сотрудничество с португальцем.

Сам Роналду хочет вернуться в «Реал».

В этом сезоне футболист забил 23 мяча в 24 матчах Серии А.

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Форвард хочет вернуться в «Реал».
 
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