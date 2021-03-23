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В России начинается кампания «Свободу Навальному!»
Источник материала: Хартия'97
В России начинается кампания «Свободу Навальному!»
Соратники политика заявили о подготовке массовой демонстрации за его освобождение.
Соратники Алексея Навального 23 марта
На сайте кампании соратники Навального заявили, что президент России Владимир Путин«пытался убить Навального», а когда тот выжил, Путин «бросил его в тюрьму».
В конце января — начале февраля этого года в защиту Навального прошли демонстрации, в которых приняли участие тысячи россиян.
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Соратники политика заявили о подготовке массовой демонстрации за его освобождение.
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