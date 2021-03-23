Источник материала: Хартия'97

В России начинается кампания «Свободу Навальному!» 23.03.2021, 20:24

Алексей Навальный

Фото: navalny / Instagram

Соратники политика заявили о подготовке массовой демонстрации за его освобождение.

Соратники Алексея Навального 23 марта заявили , что начинают кампанию по его освобождению «Свободу Навальному!» и подготовку к крупной демонстрации. Ее дата будет объявлена только тогда, когда по крайней мере 500 000 человек заявят о желании принять в ней участие на сайте кампании. Организаторы акции выразили уверенность в том, что «если сотни тысяч людей выйдут на мирный протест, их требования нельзя будет игнорировать».

На сайте кампании соратники Навального заявили, что президент России Владимир Путин«пытался убить Навального», а когда тот выжил, Путин «бросил его в тюрьму».

В конце января — начале февраля этого года в защиту Навального прошли демонстрации, в которых приняли участие тысячи россиян.

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