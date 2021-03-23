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В Гродно задержана Анжелика Борис — лидер неофициального Союза поляков Беларуси
Источник материала: Навiны
В Гродно задержана лидер неофициального Союза поляков Беларуси (СПБ) Анжелика Борис.
По информации
Что стало причиной задержания, пока не известно.
До 2005 года в Беларуси существовал один Союз поляков. После раскола общественного объединения в стране действует два союза поляков — официальный, зарегистрированный Министерством юстиции Беларуси, и неофициальный, который поддерживают польские власти. Анжелика Борис возглавила неофициальный СПБ сразу после раскола.
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В Гродно задержана лидер неофициального Союза поляков Беларуси (СПБ) Анжелика Борис.
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