Суд над лидером ОГП Николаем Козловым отложен — ему вызывали скорую помощь

Суд Центрального района Минска 23 марта начал рассматривать административное дело председателя Объединенной гражданской партии (ОГП), члена основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Николая Козлова.



Николай Козлов.

Глава ОГП был задержан накануне вечером в Минске недалеко от своего дома и водворен в изолятор на Окрестина. На него составили протокол за неподчинение сотрудникам силовых структур (ст. 24.3 обновленного КоАП).

Как сообщила БелаПАН заместитель главы ОГП Антонина Ковалева, Козлова на процесс не привезли, суд проходил по скайпу. Николай просил отложить судебное разбирательство, чтобы получить медицинскую помощь из-за высокого давления и плохого самочувствия.

«Он рассказал, что находится в одноместной камере, где кроме него содержатся еще семь человек. На пол камеры вылили около 20 литров концентрированного раствора хлора. Также Николай ходатайствовал, чтобы ему дали возможность ознакомиться с материалами дела, но судья сказал, что с материалами он будет знакомиться путем их оглашения в процессе», — рассказала Ковалева.

Примерно через сорок минут после начала процесса связь с Козловым прервалась, в суде был объявлен перерыв. «Затем к нам подошла секретарь суда и сообщила, что Николаю вызвали скорую помощь, нужно ждать, сможет ли он продолжать участие в процессе», — отметила замглавы ОГП.

В итоге судебное заседание отложили «до уточнения вопроса о состоянии здоровья» Козлова. «Участникам процесса дата будет сообщена дополнительно», — добавила Ковалева.

Ранее (30 декабря, 5 и 11 января) в Следственном комитете Козлов на допросах в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания КС трижды отказывался давать подписку о неразглашении. На него составляли административные протоколы, назначали арест на 15 суток, вызывали на беседы в РОВД. После одной из них Козлов провел трое суток в ЦИП на Окрестина.

10 марта стало известно, что в отношении лидера ОГП возбудили дело по ч. 1 ст. 407 Уголовного кодекса (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания).

Сам Козлов подчеркивал, что никакой секретной информации не разглашал. «Кроме того, что я сказал, что дело о Координационном совете сфабриковано и люди сидят невинно. Свою некомпетентность эти следователи пытаются скрыть подписками о неразглашении. Следственная группа расценила мой отказ давать подписку о неразглашении как административное правонарушение, хотя я воспользовался своим законным правом. Рассказываю все как есть, так как думаю, что таким образом помогу другим людям», — цитировал лидера ОГП телеграм-канал Координационного совета.