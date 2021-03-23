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Воспользовался моментом и обокрал коллегу. Подозреваемый задержан

23.03.2021 20:51 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Воспользовался моментом и обокрал коллегу. Подозреваемый задержан - это 42-летний житель столичного региона, который ранее уже был судим. Как рассказали в МВД, что у сотрудника пропали наличные, в милицию сообщил представитель СТО. Оперативники выяснили, что к хищению может быть причастен один из рабочих предприятия.

 
 
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Воспользовался моментом и обокрал коллегу. Подозреваемый задержан - это 42-летний житель столичного региона, который ранее уже был судим. Как рассказали в МВД, что у...
 
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