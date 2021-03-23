OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro представлены официально. Цена - от 700 евро

Источник материала: Tut.by

Флагманские смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro представлены официально. Об этом сообщает GSMArena .

OnePlus 9





Младший аппарат в линейке, который даже при таком статусе получил серьезное «железо» во главе с процессором Snapdragon 888 и минимум 8 ГБ оперативной памяти. Хранилища — от 128 ГБ. Карты microSD, правда, не поддерживаются. Зато в активе экран диагональю 6,55 дюйма (FHD+) с AMOLED-матрицей частотой в 120 Гц, а также пиковой яркостью в 1100 нит. Сканер отпечатков встроен в панель.





Девайс поддерживает работу в 5G-сетях, оснащается стереодинамиками, аккумулятором на 4500 мА·ч, а также возможностью 65-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной подзарядок. Камера состоит из модулей разрешением 48 Мп, 50 Мп («ширик») и 2 Мп (монохромный датчик). Интересно, что в создании фотосистемы поучаствовала компания Hasselblad.

Цена стартовой версии смартфона в Европе — 700 евро.

OnePlus 9 Pro





Топовая модель, оснащающаяся экраном на 6,7 дюйма (1440×3216 точек), частотой от 1 Гц до 120 Гц и пиковой яркостью в 1300 нит. Корпус устройства защищен от попадания воды по стандарту IP68, сканер отпечатков расположен в панели, не отказались от стереодинамиков и поддержки 5G. Из особенностей — 50-ваттная беспроводная зарядка. Впрочем, проводная на 65 Вт также в активе.





Процессором выступает все тот же Snapdragon 888, оперативной и постоянной памяти соответственно не менее 8/128 ГБ. Батарейка — на 4500 мА·ч. Карт памяти, правда, снова нет. Но можно установить сразу две сим-карты.

Камера, созданная в сотрудничестве с Hasselblad, оснащается модулями разрешением 48 Мп, 50 Мп («ширик»), 8 Мп (3,3-кратный оптический зум) и 2 Мп (монохромный модуль). Селфи-камера — на 16 Мп. Из интересного — можно записывать видео в 8K-разрешении («фишка» есть и у простого OnePlus 9).

В Европе девайс доступен по цене от 900 евро.