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АБФФ сняла санкции с «Белшины». Клуб погасил задолженность перед ДЮСШ «Березина»
Источник материала: Партизан
Комитет по статусу и переходам футболистов АБФФ сообщил, что с «Белшины» сняты санкции.
Как сообщает пресс-служба федерации, санкции сняли в связи с выплатой в полном объеме задолженности по компенсации за подготовку и обучение Германа Барковского в адрес Учреждения «Могилевская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов «Березина»,
Теперь «Белшина» сможет вновь осуществлять трансферы и регистрировать футболистов.
Напомним, «Белшина» по итогам прошлого сезона вылетела в первую лигу.
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Комитет по статусу и переходам футболистов АБФФ сообщил, что с «Белшины» сняты санкции.
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