ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

АБФФ сняла санкции с «Белшины». Клуб погасил задолженность перед ДЮСШ «Березина»

23.03.2021 20:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Комитет по статусу и переходам футболистов АБФФ сообщил, что с «Белшины» сняты санкции.



Как сообщает пресс-служба федерации, санкции сняли в связи с выплатой в полном объеме задолженности по компенсации за подготовку и обучение Германа Барковского в адрес Учреждения «Могилевская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов «Березина», пишет АБФФ.

Теперь «Белшина» сможет вновь осуществлять трансферы и регистрировать футболистов.

Напомним, «Белшина» по итогам прошлого сезона вылетела в первую лигу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет по статусу и переходам футболистов АБФФ сообщил, что с «Белшины» сняты санкции.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ювентус» готов продать Роналду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by