ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Незыгарь»: Новый посол России входит в ближайший круг Николая Патрушева, который поддерживал личные отношения с белорусскими силовиками

23.03.2021 20:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Приезд Лукьянова в Минск должен несколько скорректировать подходы Москвы по белорусской повестке.



Назначение Мезенцева послом в Минск было вызвано двумя задачами: успокоить Лукашенко после его публичного конфликта с Бабичем и выстроить личный доверительный контакт, пишет близкий к Кремлю телеграм-канал «Незыгарь».

«Мезенцев со своим опытом работы в ШОС должен был встроиться в конфигурацию Пекин-Минск, обеспечив России по сути равный статус диалога на минской площадке».

По сути, реверанс Лукашенко в сторону Китая и усиление Пекина на белорусской площадке, помогли Минску умело уйти от интеграционных планов с Россией.

Неожиданно, но именно при «тишайшем Мезенцеве» в Беларуси произошел гражданский мятеж; китайские товарищи продемонстрировали собственную политическую субъектность и помогли подавить протест, правда чуть не вызвав гражданскую войну; официальный Минск, использовав возможности России (Москва по сути прекратила живодерню на улицах белорусских городов и умиротворила процесс) , в очередной раз перевел сочинские договоренности в разряд протокольных намерений.
 
Приезд Лукьянова в Минск, как говорят эксперты, должен несколько скорректировать подходы Москвы по белорусской повестке.
Новый посол входит в ближайший круг Николая Патрушева, который никогда не скрывал интеграционных намерений и поддерживал личные отношения с белорусскими силовиками (выходцами Минской школы КГБ).

Лукьянов не просто знаток «английской литературы и языка», у него огромный опыт работы с европейскими бизнесменами и лоббистами; знание ресурсной базы северо-запада и отличная ориентированность в торговых транзитах. Плюс Лукьянов обладает опытом журналисткой работы.

Функционал Лукьянова - это прямой контакт Патрушева-Медведева с Лукашенко; экономическая интеграция, в том числе региональная и бизнес-интеграция; и, судя по работе в Совбезе и в Риге,- анализ и структуризация рисков, и выстраивание широких контактов с симпатизантами к Москве.

По мнению экспертов, Лукьянов скорее будет более публичной персоной в минских сми, чем Мезенцев. «Опыт работы в Латвии показал, что посол не уходит от контактов с журналистами и является сторонником активных культурно-просветительских акций».
 
Лукьянов крайне прагматичный человек, это его отличительная черта как посла. «Минску с ним будет не просто, но для Лукашенко Лукьянов более понятный,чем Бабич»,- говорит источник в Минске. «Москва и Минск действуют в новой парадигме постпротестной Беларуси и из этого будет выстраиваться двусторонняя повестка»,- говорят эксперты.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приезд Лукьянова в Минск должен несколько скорректировать подходы Москвы по белорусской повестке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Воспользовался моментом и обокрал коллегу. Подозреваемый задержан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by