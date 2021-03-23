14 подсудимых, 109 потерпевших силовиков. В суде начали рассматривать «Пинское дело»

Источник материала: Салiдарнасць

На скамье подсудимых – пинчане от 19 до 44 лет: супруги, два друга, активист и таксист.





Пинск, 9 августа 2020 года. Фото: Медиа-Полесье

В суде Московского района Бреста 23 марта началось рассмотрение уголовного дела против 14 пинских политзаключенных. Их всех обвиняют в участии в массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа в Пинске (ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса).

На скамье подсудимых – пинчане от 19 до 44 лет: супруги, два друга, активист движения «За Свободу», таксист, у которого до сих пор травмы после избиения силовиками.

Потерпевшими по делу выступают 109 сотрудников милиции, большинству которых причинены вреда, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья.

К некоторым пострадавшим по материалам дела «пытались применить насилие». Прокуратура предъявила иск на сумму 24 тысячи рублей – во столько оценили ущерб от действий протестующих в Пинске. «Пинское дело» рассматривает судья Евгений Бреган.

«Люди просто хотели узнать результаты выборов». Что произошло в Пинске в ночь с 9 на 10 августа?

Вечером 9 августа пинчане начали собираться возле своих избирательных участков, чтобы узнать результаты выборов по своим районам. Однако там их начали отправлять к Пинскому городскому исполнительному комитету, объясняя это тем, что все данные уже переданы в горисполком.

Когда вечером 9 августа возле горисполкома собралось около тысячи человек, к ним вышел с мегафоном начальник Пинского ГОВД Дмитрий Коровяковский и чиновник. Было предложено выдвинуть от людей пять делегатов, которые смогут пообщаться с руководством города.

По словам пинчан, люди просто хотели узнать результаты выборов. Когда пять человек вошли в здание горисполкома, начальник милиции сказал всем ожидать. Возле здания горисполкома они прождали около двух часов, но своих пяти делегатов в тот вечер они так и не дождались.

Но, как оказалось, власти просто тянули время. За эти два часа в город прибыло подкрепление силовиков. Людей стали окружать. Оказавшись в такой ситуации, люди начали прорываться из «кольца».

По словам местных, далее начались столкновения с ОМОНом: силовиков начали оттеснять. Начались массовые жёсткие задержания. Задержанных избивали на протяжении нескольких дней.

Кто на скамье подсудимых?

1. 36-летний монолитчик Багновец Роман

2. 20-летний фанат ФК «Волна» Богнат Даниил

3. 31-летний Гунько Григорий

4. 28-летний работник «Пинскдрева» Леженко Сергей

5. 43-летний дальнобойщик Михайлов Станислав

6. 44-летняя санитарка Мовшук Елена

7. 42-летний Мовшук Сергей

8. 20-летний Мостицкий Дэвид

9. 35-летний таксист Рогащук Вячеслав

10. 19-летний фанат ФК «Волна» Рубец Олег

11. 37-летний активист движения «За Свободу» Соловей Игорь

12. 35-летний Терешко Александр

13. 32-летний Халимончик Артур

14. 20-летний Шелемет Вячеслав

Все, кроме Сергея Мовшука, находятся в брестском СИЗО-7. Сергею избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а его жена уже больше восьми месяцев удерживается под стражей.

В чем их обвиняют?

Согласно версии обвинения, 14 обвиняемых, «приняв 9 августа 2020 года участие в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского райисполкома, грубо нарушили общественный порядок»:

«В его развитие учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами – досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После чего умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшие ОВД, физическим и юридическим лицам».

В начале процесса прокурор зачитал, кто из пинчан в чем обвиняется. Леженко выломал палку из скамейки и нанес ею не менее 10 ударов по сотрудникам милиции, потом достал другую палку и нанес еще не менее трех ударов.

Багновец выломал кол для подвязки деревьев и бросил в построение силовиков. Халимончик швырнул в милиционеров пластиковую бутылку и палку, нанес не менее двух ударов палкой. Гунько ударил один раз рукой в щит, потом вырвал из клумбы цветы с корнями и грунтом, «изготовив тем самым орудие преступления», и бросил в силовиков. Туда же кинул и металлическую урну.

Шелемет метнул в милиционеров камень, пластиковую бутылку, подожженную пачку сигарет и доску. Рогащук бросил неустановленный предмет, пытался вырвать урну, не менее пяти раз ударил палкой по сотрудникам ОВД.

Рубец кинул в шеренгу милиционеров горсть земли с клумбы и камень. Терешко бросил палку и неустановленные предметы. Богнат кинул камень, фрагмент разбитой стеклянной бутылки и неустановленный предмет.

Михайлов бил ногой в щиты, поднял бетонную полусферу и швырнул ее в сторону милиционеров. Мостицкий ударил четыре раза палкой. Соловей призывал демонтировать плитку, кинул неустановленный предмет.

Елена Мовшук подошла к шеренге силовиков и ударила по щитам руками, деревянным колом и палкой. Сергей Мовшук бросил в милиционеров палку.

Что с потерпевшими и ущербом?

В результате противоправных действий 7 сотрудникам милиции причинены менее тяжкие телесные повреждения, 6 – легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья, 42 – легкие телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья, 54 – побои.

Среди потерпевших: Артур Конько, Михаил Носков, Николай Ханцевич, Александр Тарасевич, Олег Мацкевич, Алексей Онисковец, Александр Квятковский, Виктор Гапеев, Александр Юхнюк, Денис Протько, Сергей Семенюк, Дмитрий Кравцов, Николай Лихтар, Юрий Дорох, Денис Лешко, Александр Боричевский, Василий Германович, Андрей Шишло, Александр Спасюк, Валерий Будько, Виталий Наривончик, Александр Архипенко, Артем Середич, Олег Гончар и многие другие.

У всех потерпевших травмы: кровоподтеки и ссадины, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.

Из всех потерпевшим трем причинены повреждения, повлекшие длительное расстройство здоровья на срок до 4 месяцев: Вячеславу Шелесту (закрытый перелом стопы), Александру Боричевскому (надрыв связки колена), Сергею Симончику (перелом кисти руки).

«Им пытались применить насилие»

В материалах дела перечисляется около 35 сотрудников ОВД, которые выступают в качестве потерпевших, с формулировкой «им пытались применить насилие и причинить телесные повреждения в виде побоев». 54 сотрудникам ОВД причинены побои без уточнения повреждений.

Ущерб от действий протестующих прокуратура оценила в 24 тысячи рублей. К обвиняемым заявлен иск о взыскании ущерба в солидарном порядке.

В материалах дела перечислены предметы, которым причинен ущерб действиями протестующих: 11 металлических противоударных щитов (один – 145 руб. 33 коп.), 18 шлемов «Джета» с забралом (один – 140 руб.), 4 пулезащитных шлема без забрало (один – 540 рублей), 5 бронежилетов (один – 595 руб. 50 коп.), 10 палок резиновых (одна – 2 руб. 66 коп.), 17 газовых баллончиков «Стандарт жгучий перец» (один – 6 руб. 78 коп.), 13 урн (одна – 34 руб. 20 коп.), 30 растений «Петуния» (одна – 72 коп.), 7 скамей, телефон сотрудника Samsung Galaxy S7, шильда «Пинский районный исполнительный комитет» (на двух гос. языках) (140 рублей) и другие.

Признали ли вину политзаключенные?

Все, кроме политзаключенных Даниила Богната и Игоря Соловья, признали вину частично. Даниил и Игорь вину не признали полностью. Некоторые поясняли, что не собирались наносить травмы сотрудникам милиции, а били только по щитам, другие не соглашались с количеством нанесенных ударов. Также они не признают предварительный умысел и сговор.

Сергей Леженко: Чтобы они перестали применять насилие к людям

Первым в суде допросили Сергея Леженко, пишет TUT.BY. На суде он рассказал, что 9 августа пришел на улицу Ленина и заметил людей, которые возле горисполкома ждали оглашения результатов президентских выборов.

На улице Заслонова стоял строй сотрудников милиции. Ближе к ночи с параллельной улицы выбежали силовики со щитами и, по словам пинчанина, «начали избивать людей». Это его возмутило, он выломал доску и ударил ей по милицейским щитам.

«Чтобы они отошли и перестали применять насилие к людям», — объяснил свои действия Сергей, добавив, что милиционеров он не бил, а удары наносил только по щитам.

Когда силовики отошли к зданию горисполкома, люди пошли за ними. Каких-то команд или призывов из толпы проявлять агрессию к милиционерам он не слышал, но в какой-то момент заметил, что люди «начали применять насилие к сотрудникам».

«Я это не приветствую», — сказал обвиняемый, добавив, что одному потерпевшему милиционеру он помог подняться и отвел его за щиты.

Свою вину Сергей признал частично. Он согласился с тем, что наносил удары палкой, но подчеркнул, что бил только по щитам.

В суде хотели допросить Григория Гунько, Вячеслава Шелемета, Вячеслава Рогащука, Елену Мовшук, но на данном этапе судебного процесса они отказались давать показания. Они заявили, что будут давать показания после допроса пострадавших. Судья зачитал их показания, данные во время следствия, и начал изучать видеодоказательства.

Суд продолжится 24 марта.