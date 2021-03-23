В Беларуси появилось еще десять политических заключенных

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Общее их число приближается к трехстам.





Белорусские правозащитники заявили о появлении в стране еще десяти политических заключенных. Об этом говорится в совместном заявлении правозащитного сообщества.

Приведем список новых осужденных:

Владимир Малаховский – (осужден на три с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК);

Иван Ракить – (осужден на два с половиной года лишения свободы по ст. 363 УК);

Никита Кочур – (осужден на четыре года лишения свободы по ст. 363 УК);

Андрей Расулов – (осужден на три года лишения свободы по ст. 363, ч. 1 ст. 342 УК);

Сергей Бекаревич – (осужден на два с половиной года лишения свободы по ст. 364, ч. 1 ст. 342 УК);

Виктор Шмигельский – (осуждена на два с половиной года лишения свободы по ст. 364, ч. 1 ст. 342 УК);

Илья Патрушев – (осужден на два с половиной года лишения свободы по ст. 364, ч. 1 ст. 342 УК);

Андрей Шевчук – (осужден на два с половиной года лишения свободы по ст. 364, ч. 1 ст. 342 УК);

Владислав Устин – (осужден на три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 364 УК, направлен для отбывания наказания);

Вадим Лукович – (осужден на два года лишения свободы по ст. 218, 364, ч. 1 ст. 342 УК).

— Считаем необходимым требовать для данных политических заключенных немедленного пересмотра принятых в отношении них мер и судебных решений при исполнении права на справедливое судебное разбирательство и устранения указанных факторов, а также освобождения их из-под стражей с применением других мер, обеспечивающих явку в суд, — говорится в совместном заявлении правозащитников.

По состоянию на 23 марта политическими заключенными признаны 298 человек.

Напомним, что 22 марта состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шолле с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

— Советник Шолле ясно дал понять, что необходимо немедленно освободить всех без исключения политических заключенных в Беларуси, особо отметив безотлагательность дела консультанта «Радыё Свабода» Игоря Лосика. Советник и министр иностранных дел также обсудили предстоящий обмен послами между США и Беларусью, отметив, что открытые линии связи пойдут на пользу обеим странам, — говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

21 марта с требованием освободить политзаключенных выступила Amnesty International.