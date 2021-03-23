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Эксперт – о росте рублевых вкладов с начала года: «У любого потенциального вкладчика внутри борются страх и жадность»
Источник материала: Партизан
По словам экономиста Вадима Иосуба, рост рублевых вкладов произошел только благодаря банкам. Власти усилий для этого не приложили.
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Согласно данным Нацбанка за январь и февраль этого года, белорусы принесли в банки больше рублей, чем забрали. Это случилось впервые за семь месяцев – с сентября 2020-го. В январе приток составил 66,7 млн рублей, а в феврале – 49,7 млн рублей. При этом средняя ставка по рублевым вкладам физлиц в феврале 2021-го составила 17,76% годовых – максимум за последние 4,5 года.
«Брестская газета»
Почему белорусы понесли деньги в банки
С мая по декабрь прошлого года рублевые депозиты снижались каждый месяц: с 5,037 млрд рублей до 4,532 млрд рублей. В январе случился рост на 66,7 млн рублей, а в феврале – на 49,7 млн рублей.
По мнению Вадима Иосуба, рост произошел благодаря банкам, которые повысили процентные ставки по рублевым вкладам. В этом нет заслуги властей, а люди по-прежнему им не доверяют.
«Летом прошлого года многим белорусам стало страшно хранить деньги на рублевых депозитах. А когда речь идет о хранении денег, то у любого потенциального вкладчика внутри борются страх и жадность. Когда наступают тяжелые времена, побеждает страх. Когда начинается рост процентных ставок и человек видит, что может на этом заработать, то в какой-то момент уже жадность побеждает страх. Все меньше людей начинают забирать вклады, все больше несут свои деньги в банк», – считает эксперт.
При этом банки в послевыборный период вели себя по-разному. Кому нужны были деньги населения, тот поднимал процентные ставки по депозитам, а кто не нуждался, тот не поднимал. На решение людей, открывать рублевый вклад или нет, власти не влияли, потому что вкладчики прекрасно понимают, что такое инфляция и девальвация и как они могут «съесть» заработок от рублевого вклада.
Почему белорусы на самом деле забирают из банков денег больше, чем приносят
Человек, который слабо разбирается в экономике, может подумать, что если Нацбанк отчитался о росте рублевых вкладов, то у белорусов возвращается доверие к финансовой системе и властям. Но на самом деле это не так. По словам Иосуба, белорусы продолжают выносить из банков денег больше, чем приносить.
Чтобы это понять, нужно разобраться, как устроены депозиты и что такое капитализация процентов. За пользование вашими деньгами банк начисляет проценты. Их можно либо снять, либо оставить на депозите – тогда проценты будут начисляться на старую сумму и на уже начисленные проценты. Процесс, когда вы оставляете начисленные проценты на счету и вам продолжают начислять проценты, называется капитализацией.
По данным Нацбанка, в феврале рублевые депозиты увеличились на 49,7 млн рублей. Но нужно учитывать, что в эту сумму входят не только новые вклады белорусов, но и капитализация начисленных процентов по уже действующим вкладам. То есть депозиты выросли благодаря банкам, которые каждый месяц начисляют проценты за пользование вашими деньгами.
Если посчитать, сколько примерно процентов начислили банки в феврале за пользование депозитами, то получится сумма в районе 52 млн рублей. Для этого 4,599 млрд рублей (размер вкладов белорусов на 1 февраля) нужно умножить на среднюю ставку в 13,65% годовых.
«Это означает, что на самом деле депозиты больше забирали, чем приносили. Поэтому и получилась разница примерно в два миллиона рублей. Но это приблизительные расчеты, потому что в разных банках разные ставки. Но в качестве грубых расчетов они подойдут. Рублевые депозиты не снизились только благодаря высокой процентной ставке и капитализации начисленных процентов», – объяснил экономист.
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