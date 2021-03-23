ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно задержали председателя неофициального Союза поляков

23.03.2021 21:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Гродно задержали председателя неофициального Союза поляков Анжелику Борис.



Анжелика Борис / facebook.com/andzelika.borys​

На своей странице в Фейсбуке она успела написать: "Еду в Ленинское РОВД".

Причина задержания неизвестна. По информации ТГ-канала "Гродненские сливы", поводом для задержания стало административное дело на Борис, начатое за празднование Казюков — религиозного праздника в честь святого Казимира. Празднование не было санкционировано местными властями.

Последние несколько недель белорусские власти усилили давление на польские общественные объединения в Беларуси. Под уголовное дело попало руководство "Польской школы" в Бресте — за празднование польского "Дня проклятых солдат". Беларусь и Польша выслали по несколько дипломатов.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно задержали председателя неофициального Союза поляков Анжелику Борис.
 
Новости дня
Новости разные
 
АБФФ сняла санкции с «Белшины». Клуб погасил задолженность перед ДЮСШ «Березина»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by