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Кому положены алименты в странах СНГ и что грозит за неуплату

23.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кому положены алименты в странах Содружества и что грозит за неуплату, – в материалах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Кыргызстане размер алиментов на одного ребенка составляет четверть от заработка родителя, передает Майя Смехова. На двух детей треть, на трех и более – половину дохода. При этом, сумма должна быть не менее минимальной заработной платы. Это чуть больше 21 доллара. В случае неуплаты родителю грозит штраф до 700 долларов. Также суд может ограничить должника в праве покидать пределы Кыргызстана и наложить арест на его имущество.

В Беларуси на алименты могут рассчитывать даже взрослые – бывшие супруги и родители, сообщает Ольга Баранова. Но чаще всего это выплаты на содержание детей. Если супругам не удалось самостоятельно договориться о сумме, ее устанавливает суд. Чаще всего назначают определенный процент от зарплаты, но не меньше 25% на одного ребенка. Если у родителя нет стабильного дохода или он временно не работает, назначают фиксированную сумму. Максимальная
размер выплат законом никак не ограничивается. А за уклонения от алиментов или задолженности может быть как административная, так и уголовная ответственность.

В Молдове за отказ от уплаты алиментов грозит административная и даже уголовная ответственность, передает Ирина Глушко. Максимальное наказание год – тюрьмы или 240 часов общественных работ. По закону на выплаты могут рассчитывать несовершеннолетние дети. На содержание одного положена четверть зарплаты родителя. На двоих и троих – треть и половина заработка. В некоторых случаях мужа могут обязать выплачивать алименты и на свою жену. Например, если она не может работать по состоянию здоровья или ухаживает за больным ребенком.



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В Беларуси на алименты могут рассчитывать даже взрослые – бывшие супруги и родители.
 
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