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Жесткое ДТП на площади Ванеева: много скорых и пожарные

23.03.2021 21:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Twitter сообщают о серьезном ДТП на площади Ванеева. Как говорят очевидцы, с сильными повреждениями стоят два легковых автомобиля, две скорые и пожарные, а также толпа очевидцев. Движение по Партизанскому проспекту частично заблокировано.

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В Twitter сообщают о серьезном ДТП на площади Ванеева. Как говорят очевидцы, с сильными повреждениями стоят два легковых автомобиля, две скорые и пожарные, а также...
 
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