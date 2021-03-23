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Жесткое ДТП на площади Ванеева: много скорых и пожарные
Источник материала: Onliner
В Twitter сообщают о серьезном ДТП на площади Ванеева. Как говорят очевидцы, с сильными повреждениями стоят два легковых автомобиля, две скорые и пожарные, а также толпа очевидцев. Движение по Партизанскому проспекту частично заблокировано.
(будет дополнено)
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В Twitter сообщают о серьезном ДТП на площади Ванеева. Как говорят очевидцы, с сильными повреждениями стоят два легковых автомобиля, две скорые и пожарные, а также...
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