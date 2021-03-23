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Компания MAN подготовила «коллекционные выпуски» тягачей в цветах Бундеслиги

23.03.2021 21:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Интересное предложение для дальнобойщиков и футбольных фанатов подготовила компания MAN. К заказу доступны тягачи, оформленные в стилистике клубов Бундеслиги.

По какому принципу выбирались команды, «имени которых» созданы дальнобойные тягачи? Все просто. Так или иначе MAN является спонсором или партнером каждого из клубов. Производитель выкатил сразу семь вариантов коллекционных тягачей, каждый из которых сделают ограниченной серией.

Самый знаменитый клуб — это, конечно, мюнхенская «Бавария». MAN TGX в варианте Bayern München, скорее всего, поклонники разберут одним из первых.

Компания MAN подготовила «коллекционные выпуски» тягачей в цветах Бундеслиги

Borussia Dortmund тоже достаточно знаменитый клуб. Спецвыпуск тягача MAN TGX, посвященный «Боруссии», оформлен в черном цвете с вкраплениями желтого.

Компания MAN подготовила «коллекционные выпуски» тягачей в цветах Бундеслиги

Есть еще одна «Боруссия» в футбольном мире Германии. Это Borussia Mönchengladbach. Эта «Боруссия» пять раз становилась чемпионом Германии, трижды выигрывала Кубок страны и два раза — Кубок УЕФА. Клуб «Боруссия Менхенгладбах» насчитывает более 37 тысяч членов и является шестым по величине зарегистрированным спортивным объединением в Германии. Цвета клуба — зеленый, черный и белый. Соответственно, в этих же цветах оформлен и тематический MAN.

Компания MAN подготовила «коллекционные выпуски» тягачей в цветах Бундеслиги

Футбольный клуб Drittligisten 1860 München у нас практически неизвестен. Однако он является одним из старейших футбольных клубов мира. Национальную и даже европейскую известность клуб получил в 1960-е, когда футбольная команда смогла не только выиграть Кубок Германии 1964 и Бундеслигу 1966, но и дойти до финала Кубка обладателей кубков в 1965 году. И сейчас у него хватает поклонников. Для них — свой спецвыпуск MAN TGX.

Компания MAN подготовила «коллекционные выпуски» тягачей в цветах Бундеслиги

Гамбургский Hamburger SV — шестикратный чемпион Германии по футболу и абсолютный рекордсмен Бундеслиги по непрерывному пребыванию в ней, длившемуся в общей сложности почти 55 лет. MAN — партнер и этого клуба. Соответственно, подготовлена спецверсия и такого тягача.

Компания MAN подготовила «коллекционные выпуски» тягачей в цветах Бундеслиги

Клуб «РБ Лейпциг» не имеет никакого отношения к нашей РБ. Основанный в мае 2009 года как RasenBallsport Leipzig «РБ Лейпциг» принадлежит компании Red Bull GmbH. Отсюда и буквы РБ в названии. Клуб один из самых молодых в Германии. В сезоне 2018/2019 в Бундеслиге клуб стал бронзовым призером, чем гарантировал себе участие в очередном розыгрыше Лиги чемпионов. И заполучил себе такого спонсора, как MAN. Вариантов коллекционных тягачей его имени — целых два.

Компания MAN подготовила «коллекционные выпуски» тягачей в цветах Бундеслиги

«Вольфсбург» — немецкий профессиональный футбольный клуб из одноименного города, участник Бундеслиги, чемпион Германии сезона 2008/2009. И «про него» тоже есть свой спецMAN.

Компания MAN подготовила «коллекционные выпуски» тягачей в цветах Бундеслиги

Компания MAN в свое время (в 2003 году) первой в Европе придумала делать «коллекционные» издания дальнобойных тягачей ограниченным тиражом. Сейчас MAN вновь впереди. Столь большую коллекцию спецверсий одновременно на рынок пока не выводил никто.

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Интересное предложение для дальнобойщиков и футбольных фанатов подготовила компания MAN. К заказу доступны тягачи, оформленные в стилистике клубов Бундеслиги. ...
 
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