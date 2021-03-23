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Что происходит на станциях техосмотра после новости о «письмах счастья»

23.03.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Что происходит на станциях техосмотра после новости о «письмах счастья»

  • 23.03.2021, 21:37
Что происходит на станциях техосмотра после новости о «письмах счастья»
фото: carcity.by

Снова очереди?

Водители уже начали получать первые «письма счастья» за непройденный техосмотр, а значит, вполне логично ожидать нового наплыва желающих получить допуск к участию в дорожном движении. После объявления о запуске системы фотофиксации tut.by отправился на репортаж по диагностическим станциям Минска.

Ажиотаж и очереди есть, но не везде

Сначала — автобусный парк на 4-м переулке Кольцова, 2. Подойдя к воротам, можно увидеть въезд на линию. В 10 утра в очереди стояло порядка 10−12 автомобилей. Если работает две линии, то за полтора часа можно справиться.


Следующая точка — РОС ДОСААФ в деревне Боровая. Там утром в очереди скопилось 13 машин, и это только те, что стоят вдоль дороги перед въездом на территорию диагностической станции. Правда, в январе после отмены госпошлины здесь мы насчитали в самый пиковый день больше 30 автомобилей.


Едем на улицу Гинтовта, 3. На огромной территории подозрительно мало автомобилей. Если точнее — всего три машины. Удивительное дело.


Еще одна станция на улице Солтыса, 26, расположена на территории троллейбусного депо. Живая очередь, а в ней всего шесть машин. За час-полтора точно можно пройти ТО.


Станция № 210 на ул. Социалистической принадлежит УП «Белтехосмотр». Здесь действует предварительная запись. Которая расписана аж до 20 апреля. Когда мы приехали, в очереди стояло 14 машин.


А это фото прислал наш читатель, который снял очередь на ул. Куприянова, 1а. Судя по фото, в очереди по меньшей мере 15−20 машин. При удачном раскладе проехать линию можно будет часа за три.

Что делать?

Конечно, занимать очередь с четырех утра, как это было в начале января, не стоит. Но если надеяться только на удачу, то можно попробовать поехать к открытию на какую-нибудь малоизвестную станцию диагностики. С электронной записью на каждой станции по-разному. Но свободных дат раньше 6 апреля мы не нашли.

Юрий Ленчевский, директор УП «Белтехосмотр», рассказал, что на их станции еще в феврале был расписан весь март, так что ничего удивительного, что сейчас идет запись на апрель.

— Пока какого-то явного ажиотажа нет, но, возможно, еще будет. На сегодняшний день нет точных цифр по количеству автомобилей, получивших разрешение на допуск к участию в дорожном движении, но их больше 50 тысяч за этот месяц.

По примерным расчетам, всего с января по март выдано около 400 тысяч разрешений. При этом в Беларуси на начало 2020 года было зарегистрировано чуть больше 3 млн легковых автомобилей. То есть техосмотр пока прошла лишь седьмая часть автовладельцев. Правда, нужно понимать, что некоторые машины проходят ТО раз в два года (речь о новых авто), а некоторые — два раза в год (речь о такси).

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Теги: Минск
 
 
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