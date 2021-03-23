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В Бресте товарняк после столкновения с фурой сошел с рельсов
Источник материала: Хартия'97
В Бресте товарняк после столкновения с фурой сошел с рельсов
Фотофакт.
Серьезное происшествие случилось рано утром 23 марта на железнодорожном переезде по улице Красногвардейской в Бресте, передает
По предварительной информации ГАИ, 47-летний водитель фуры «Скания» с полуприцепом выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора. В этот же момент через переезд двигался железнодорожный состав, с которым столкнулась фура. От удара вагонный состав сошел с рельсов.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и МЧС, выясняются обстоятельства случившегося.
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