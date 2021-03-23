Источник материала: Хартия'97

В Бресте товарняк после столкновения с фурой сошел с рельсов 23.03.2021, 21:14

1,228

Фотофакт.

Серьезное происшествие случилось рано утром 23 марта на железнодорожном переезде по улице Красногвардейской в Бресте, передает naviny.online .

По предварительной информации ГАИ, 47-летний водитель фуры «Скания» с полуприцепом выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора. В этот же момент через переезд двигался железнодорожный состав, с которым столкнулась фура. От удара вагонный состав сошел с рельсов.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и МЧС, выясняются обстоятельства случившегося.









Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .