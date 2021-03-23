Источник материала: Хартия'97

Европейские МИДы вызывают послов Китая на ковер 23.03.2021, 20:49

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фото: afp

Послов вызвали Германия, Бельгия, Дания, Литва и Франция.

Сразу несколько стран Евросоюза во вторник, 23 марта, вызвали в свои министерства иностранных дел послов Китая после введения официальным Пекином санкций против ряда европейских парламентариев и ученых, передает DW .

Так, МИД Германии пригласило дипломатического представителя КНР на "неотложный разговор". Статс-секретарь в германском внешнеполитическом ведомстве Мигель Бергер (Miguel Berger) назвал решение китайской стороны несоразмерным шагом. Меры Пекина создают ненужное напряжение в отношениях Евросоюза и Китая, отметил он.

В санкционный список Китая вошли немец Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer) из фракции Европарламента "Зеленые - Европейский свободный альянс", немецкий евродепутат из Европейской народной партии Михаэль Галер (Michael Gahler) и синолог Адриан Ценц (Adrian Zenz), а также Институт исследований Китая Mercator в Берлине.

Дания считает санкции Китая атакой на свободу выражения мнений

Министерство иностранных дел Дании также вызвало посла КНР. Введение санкций лишь на основе критических высказываний является "отчетливой атакой на свободу выражения мнений", заявил глава МИД королевства Еппе Куфуд. В Дании под штрафные меры Китая попала некоммерческая организация Alliance of Democracies, основанная бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

Китайского посла ожидают и в МИД Бельгии. В санкционный перечень Пекина включен бельгийский депутат Самюэль Коголати, призвавший парламент охарактеризовать репрессии властей Китая в отношении уйгуров как геноцид.

Кроме того, о вызовах к себе китайских послов сообщили Франция и Литва.

ЕС увязал свои санкции с геноцидом уйгуров

Евросоюз 22 марта впервые за более чем 30 лет согласовал введение штрафных мер в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. В санкционный перечень вошли четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС будут заморожены, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель увязал свой шаг с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Пекин же в ответ немедленно ввел санкции в отношении 10 европейских парламентариев и ученых, а также четырех организаций. МИД Китая обвинил эти физические и юридические лица в нанесении серьезного ущерба суверенитету и интересам КНР, а также в злонамеренном распространении дезинформации.

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