Жонка Статкевіча: Мікалаю выставілі артыкул за арганізацыю масавых беспарадкаў. Пойдзе як рэцыдывіст

Источник материала: Свабода

Першапачаткова Статкевічу выставілі абвінавачаньне за «арганізацыю ці ўдзел у дзеяньнях, што груба парушаюць грамадзкі парадак» (ч.1 арт 342). Гэта да 8 гадоў.

Потым дадалі «Арганізацыю масавых беспарадкаў» — гэта да 15 гадоў.

А цяпер, паводле Мікалая, перакваліфікавалі ўсё ў адно: «Арганізацыя масавых беспарадкаў». Па гэтым жа артыкуле пасьля разгону Плошчы-2010 яму далі 6 гадоў узмоцненага рэжыму. Выйшаў па амністыі ў 2015 — цяпер у яго непагашаная судзімасьць: для асабліва цяжкіх злачынстваў яна лічыцца нязьнятай 8 гадоў пасьля вызваленьня. З улікам гэтага ён пойдзе як рэцыдывіст, мяркуе Марына.

"; //parse XFBML, because it is not nativelly working onload if (!fbParse()) { var c = 0, FBParseTimer = window.setInterval(function () { c++; if (fbParse()) clearInterval(FBParseTimer); if (c === 20) { //5s max thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize."; clearInterval(FBParseTimer); } }, 250); } } }; thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed"; if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading") window.addEventListener("load", render); else //liveblog, ajax render(); })(document);