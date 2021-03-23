|
ІТ-страна: в Калинковичах «изобрели» санитайзер
Источник материала: Хартия'97
ІТ-страна: в Калинковичах «изобрели» санитайзер
В Калинковичской поликлинике санитайзеры находятся под надежной защитой.
В Калинковичской поликлинике санитайзеры находятся под надежной защитой.
Фото прислал читатель
Полтора года назад подобные методы защиты от краж использовали в Молодечно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Калинковичской поликлинике санитайзеры находятся под надежной защитой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)