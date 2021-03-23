|
НАТО усилит политическую и практическую поддержку Украины и Грузии
Источник материала: Хартия'97
НАТО усилит политическую и практическую поддержку Украины и Грузии
Укрепление взаимоотношений с союзниками является одним из главных положений программы НАТО-2030.
НАТО планирует усилить политическую и практическую поддержку Украины и Грузии, которые являются близкими партнерами альянса в Черноморском регионе.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе, передает
Столтенберг объяснил, что укрепление взаимоотношений с союзниками является одним из главных положений программы НАТО-2030.
«В наших интересах, чтобы наши соседи были стабильными и успешными. Украина и Грузия являются странами-аспирантами на членство в НАТО, и мы поддерживаем их усилия в имплементации реформ, чтобы они могли двигаться вперед по евроатлантическому пути», — заявил он.
Он также напомнил журналистам о том, что НАТО наращивает свое присутствие в Черноморском регионе из-за агрессивных действий со стороны РФ.
В конце января Столтенберг обратился с призывом к членам Военного комитета НАТО поддерживать оборонный потенциал стран-участниц альянса, в том числе в связи с политикой России.
В феврале текущего года в НАТО заявили, что не позволят России доминировать в Черноморском регионе. Альянс будет помогать своим союзникам и странам-партнерам в этом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Укрепление взаимоотношений с союзниками является одним из главных положений программы НАТО-2030.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)