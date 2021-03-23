Крупный банк возобновил выдачу некоторых кредитов. Какую сумму можно взять при зарплате в 1000 рублей

Источник материала: Tut.by

Белагропромбанк с 22 марта возобновил прием пакетов документов на выдачу некоторых кредитов. Среди них — в том числе кредиты на авто, на потребительские нужды, овердрафт.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Потребительский кредит банк выдает под 25% годовых (ставка рефинансирования + 17,25 процентного пункта). Его можно получить на срок до 3 лет. Максимальная сумма — в пределах платежеспособности клиента. Предусмотрено поручительство. За оформление договора поручительства нужно заплатить 25 рублей. Платежи — равными долями.

К примеру, при зарплате в 1000 рублей в месяц при отсутствии платежей по другим кредитам при условии, что все ваши расходы составляют около 500 рублей в месяц, банк сможет выдать около 4940 рублей. Максимальная сумма ежемесячного платежа — 243 рубля (платеж по основному долгу — около 141 рубля, остальное — проценты).

К слову, при расчете платежеспособности в расходы клиента включают в том числе удержанный подоходный налог и другие налоги, алименты, платежи за ЖКУ, телефон, аренду жилья, плату за содержание детей в детских учреждениях, траты на содержание автомобиля (в том числе на топливо, запчасти, парковку), оплату обучения.

Кредит «Юбилейный» — под 25% годовых. Максимальный срок кредитования — 4 года и 3 месяца. Если взять в банке до 5000 рублей, то обеспечение — неустойка, если больше — поручительство.

Банк также возобновил прием заявок на кредит на приобретение легковых автомобилей у автодилеров; на потребительские нужды (в подразделениях банка); овердрафтное кредитование, а также «Легкие покупки» (в подразделениях банка).