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На пешеходном переходе водитель Honda сбил 11-летнего мальчика. Он переходил дорогу на «зеленый»
Источник материала: Tut.by
Утром 23 марта на пешеходном переходе водитель Honda сбил 11-летнего мальчика. Ребенок в больнице. Момент наезда попал на видео,
23 марта около 9.10 на пересечении улиц Шаранговича и Лобанка в Минске 57-летний водитель Honda сбил 11-летнего ребенка.
Мальчик переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Он получил травмы и был доставлен в больницу.
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Мальчик переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Он получил травмы и был доставлен в больницу.
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