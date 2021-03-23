«Из-за нее дело не могло дойти до суда два года». За злоупотребление властью судят бывшего следователя

Источник материала: Tut.by

Сегодня в суде Минского района начали рассматривать не совсем типичное для нашего времени дело: обвиняемой по нему проходит бывший следователь. Еще осенью 2019 года против Виктории Андриановой, которая работала в Борисовском РОСК, возбудили уголовное дело за фальсификацию доказательств. Это произошло после расследования дела о ДТП, где фура сбила пешехода. Затем действия бывшего следователя переквалифицировали на злоупотребление властью. Максимальная санкция статьи, которую вменяют бывшему следователю, — до 10 лет лишения свободы.





О каком уголовном деле идет речь

AUTO.TUT.BY подробно писал про это ДТП, которое два года не могло дойти до суда. Авария произошла в январе 2018 года на окраине Борисова. Александр Шейн шел по обочине, и его сбил в заносе полуприцеп фуры. После аварии грузовик уехал с места происшествия.

СК Борисовского района возбудил уголовное дело по двум статьям: ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение человеку тяжкого телесного повреждения) и ч. 3 ст. 159 (Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности или с косвенным умыслом поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние). Вела дело следователь РОСК Виктория Андрианова.

По видеозаписям с камер, установленных возле дороги, выяснили, что сбить пешехода мог тягач DAF с полуприцепом, принадлежащий латышской фирме. Автопоездом управлял 44-летний Юрийс Курмс. Дальнобойщик в тот же день был задержан на несколько суток, потом его отпустили на родину. Фура еще около трех месяцев находилась на стоянке в Беларуси: шли экспертизы. Однако через некоторое время следователь уведомила потерпевшего, что уголовное дело по факту ДТП и наезда на него приостановлено «в связи с неустановлением лица, совершившего преступление».



Пострадавший Александр Шейн

После многочисленных жалоб уголовное дело по ДТП передали в УСК по Минской области — в апреле 2019 года расследование там фактически начали заново: проводились экспертизы, следственные эксперименты. Подозреваемого Юрийса задержали в июне, а в начале сентября дело рассмотрели в суде Смолевичского района . Суд признал дальнобойщика виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение человеку тяжкого телесного повреждения, и приговорил его к двум годам колонии-поселения с лишением прав на два года.

В суде потерпевший и его представитель заявили о несоответствиях и подделке материалов следствия, которые они обнаружили: протоколы осмотра места происшествия, допросов свидетелей, данные понятых, которые в следственных действиях не участвовали. Они просили разобраться и наказать следователей из Борисова. Вопросы также были и к защитнику дальнобойщика — она не имела права представлять интересы Курмса, потому что приходится женой подполковнику юстиции Карачуну, замначальника Борисовского РОСК. А он имел отношение к расследованию дела, контролировал его ход, ставил свои подписи в документах, следователь Андрианова — его подчиненная.

В итоге по распоряжению тогдашнего председателя СК Ивана Носкевича в отношении следователя Борисовского РОСК Виктории Андриановой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 395 УК Беларуси (Фальсификация доказательств).





Во время следствия действия Андриановой переквалифицировали на ч. 3 ст. 424 УК Беларуси (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Санкции ее предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Была следователем, стала айтишницей

Сегодня, 23 марта, в суде Минского района по уголовному делу состоялось первое заседание. Обвиняемая в зал пришла сама, под стражу ее не брали, до суда она находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, вместе с ней прибыла ее защитник Ирина Брезинская. Председательствует на заседании судья Анжелика Козлова, строну обвинения представляет Наталья Короткая.

В начале заседания обвиняемая Андрианова рассказала о себе: ей 35 лет, родом из Борисова и сейчас проживает в родном городе. Она замужем, имеет восьмилетнюю дочь. Сейчас работает в унитарном предприятии на должности ведущего тестировщика программного обеспечения.



Обвиняемая Виктория Андрианова

Пострадавший Шейн обратился с ходатайством о том, чтобы суд истребовал в СК информацию о размере государственного пособия, которое получала Андрианова в то время, когда ее отстранили от работы (с ноября 2019 года). Александр дополнительно сообщил, что в тот момент (начиная с февраля 2020 года) обвиняемая уже была трудоустроена в другом месте. Ходатайство суд удовлетворил.

По сообщению прокурора, Виктория Андрианова работала следователем в 1-м следственном отделении Борисовского РОСК, находилась в звании лейтенанта. Она являлась должностным лицом на госслужбе, представителем власти и сотрудником правоохранительных органов Беларуси. Обязана была соблюдать Конституцию, присягу и устав, внутриведомственные приказы, а при расследовании уголовных дел — действовать по методическим указаниям.

Гособвинитель: «Фальсифицировала данные, подорвала авторитет СК»

В январе 2018 года, когда автопоезд сбил Александра Шейна, Андриановой поручили расследовать это уголовное дело. При этом все решения она принимала самостоятельно и несла за это ответственность. Однако при проведении расследования Виктория создавала искусственные доказательства, искажала факты, не обеспечила уголовное преследование виновного в ДТП водителя Курмса. Действовала она так из личной заинтересованности, чтобы избежать привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности, показать добросовестное выполнение своих обязанностей. Следствие выявило шесть фактов, которые вменяют в вину бывшему следователю.

Из желания упростить свою работу, не вести полное расследование по делу Андрианова действовала вопреки интересам службы и сфальсифицировала протокол допроса трех свидетелей: Ясько, Новика и Атрошко. Она ограничивалась лишь беседой с ними, при этом составляла протоколы следственных действий, в которых искажала их рассказ таким образом, что скрывались сведения, доказывающие вину водителя фуры. При этом следователь создавала видимость правильных внесенных данных, а свидетели подписывали эти протоколы. Впоследствии Андрианова вынесла решение о прекращении уголовного преследования в отношении виновного дальнобойщика.



Гособвинитель Наталья Короткая

Также Андрианова составила протокол осмотра Volkswagen Golf, который оказался на месте ДТП, а его водитель Ясько видел само происшествие. При этом следователь автомобиль не осматривала, а в таблицу фотоснимков добавила изображения, которые ей переслал Ясько. В протокол следователь внесла несуществующие сведения по техсостоянию VW, окраске и повреждениям, неправильные данные о собственнике машины. При этом в документах подписи в качестве понятых оставили родственники Андриановой.

Аналогично следователь «провела» осмотр КамАЗа, который проходил по материалам дела: на осмотр не выезжала, в протокол вписала ложные сведения.

А вот на осмотр полуприцепа, которым сбили пешехода, Андрианова приезжала, туда же прибывал и пострадавший Александр Шейн. Следователь фотографировала прицеп камерой своего мобильного телефона, при этом Шейн обращал ее внимание на повреждения. Андрианова поняла, что эти данные составляют не ту картину, которая ей необходима, поэтому в протоколе не зафиксировала эти следы преступления и сфальсифицировала доказательства.

В итоге в апреле 2018 года Андрианова приостановила уголовное дело. Однако после жалоб пострадавшего через год расследование возобновили, что позволило доказать виновность дальнобойщика и довести дело до суда.

— Из-за действий Андриановой подорван авторитет СК, доверие граждан, о происшествии и расследовании публиковались статьи в СМИ, их обсуждали, они вызвали комментарии негативного содержания о работе СК. Обвиняемая нанесла вред законным интересам и правам пострадавшего Шейна, не привлекла к ответственности виновного. Ее действия квалифицируются по ч. 3 ст. 424 УК Беларуси, — резюмировала прокурор.

Обвиняемая Виктория Андрианова вину признала в полном объеме.

Потерпевший: «Сказали, что дело купленное, «глухарь»

Первым в суде дал показания 33-летний пострадавший Александр Шейн. Он рассказал, что впервые увидел и познакомился со следователем Викторией Андриановой через два дня после ДТП — она пришла в больницу, куда его доставили, чтобы узнать обстоятельства происшествия. Так как пострадавший не помнил, что с ним произошло, она без подробностей сообщила ему, что того сбила фура, есть свидетель.

— Потом она в устной беседе высказывала разные версии, из-за чего произошло ДТП. Одна из них заключалась в том, что есть подозреваемый, это водитель фуры, были предположения, что машину занесло. По второй версии, было непонятно, кто наехал, следователь говорила, что чуть ли не я сам виноват, не шел ли я пьяный и об забор терся, — рассказал об общении со следователем Шейн, после того как вышел из больницы.

В марте, почти через два месяца после ДТП, Андрианова вызвала Шейна знакомиться с экспертизой. Пока искал ее в РОСК, зашел в кабинет начальника Андрея Карачуна, тот ему сообщил некоторую информацию по делу.

— Сказал, что дело мое «глухарь» и не надо сюда приходить. Я тогда понял, что расследование не сдвинулось.

«Увидел разногласия в экспертизе и насторожился»



Тот самый полуприцеп, который сбил Александра

Потом пострадавший узнал, что предполагаемый виновный — иностранец, он тогда находился в ИВС. Шейн сам начал искать в интернете информацию о том, как расследуются дела, в какие сроки. Когда ознакомился с экспертизой, то обратил внимание, что есть разногласия, и задумался. Так, на его одежде и рюкзаке были следы краски голубого цвета, а в экспертизе указано — зеленого.

— Андрианова показала фото фуры на компьютере, объяснила, что это, мол, авто предполагаемого виновника ДТП, но это не точно, мол, это мог быть и бензовоз. Сбоку на полуприцепе я увидел синюю наклейку, указал на нее. Она увеличила кадр и тоже увидела наклейку. Но указала на выводы экспертизы.

По просьбе Шейна следователь вместе с ним поехала на стоянку на улице Гагарина в Борисове, чтобы посмотреть на фуру. Был ли этот осмотр процессуальным действием, Шейн не знал. Тогда он конкретно подошел к наклейке и указал на нее, также показал дыру на рюкзаке, сопоставил место на полуприцепе по отношению к себе и расположению рюкзака. Следователь фотографировала наклейку на камеру мобильника, что-то измеряла рулеткой. При этом никаких письменных пометок не делала.

После пострадавший подавал ходатайство, чтобы эксперт сопоставил и определил краску на полуприцепе и одежде. Андрианова отказала в его удовлетворении, мол, экспертиза уже есть.

— В конце марта я нанял адвоката, чтобы тот разобрался в деле. Он сделал фото документов, в каких-то из них я видел, что подписи стоят не мои. А потом, 14 апреля, узнал, что расследование дела о ДТП приостановили. По поводу подписей я писал в УСК Минской области, меня туда вызвали и припугнули, что сделают экспертизу, если это окажется моя подпись, то уголовное дело возбудят уже в отношении меня. Я подумал, зачем мне это надо…

Кстати, когда в УСК Минской области Шейн знакомился с материалами дела, то увидел протокол допроса свидетеля Ясько, который видел, как произошло ДТП. Этот самый допрос свидетель записывал на диктофон, а потом передал аудио пострадавшему. Шейн отметил, что написанное в протоколе не совпадает с тем, что говорил на записи Ясько.

— Я спрашивал у Ясько про осмотр его VW. Тот сообщил, что осмотра не было, а фото машины он переслал Андриановой по вайберу. Думаю, следователь оказывала давление на свидетеля: во время допроса она спрашивала, как там дело о ДТП, по которому он сам проходил обвиняемым.

Пострадавший пешеход добивался, чтобы расследование дела о ДТП возобновили и довели до конца. В результате так и произошло — виновному водители фуры вынесли приговор. Однако Шейн на этом не остановился: вместе со своим представителем он писал обращения в различные инстанции по факту фальсификации документов следователем Андриановой, требовал разобраться и «хотел добиться справедливости». В суде он заявил иск к Андриановой о материальной компенсации морального вреда на 100 тысяч рублей.

— Эта волокита, все было на моих нервах, были ссоры в семье, потому что я тратил деньги на адвокатов, время на обивание порогов. За такие поступки следователь не может там работать. Мне пришлось полтора года добиваться, чтобы возбудили дело. Я слух потерял на одно ухо. Мне пришлось публично высказываться в СМИ, выставлять себя напоказ, — объяснил пострадавший сумму иска.

— А зачем вы выставляли себя напоказ? Что, это повлияло на решение органов? Так в чем было ваше моральное страдание? Вы хотели, чтобы восторжествовала справедливость в отношении виновного. Суд Смолевичского района это сделал, есть приговор суда. Были выплачены 20 тысяч рублей виновной стороной, вы не согласны с размером возмещения? Так вам возместили его в рамках закона, — уточняла судья.

На это Шейн ответил, что если бы Андрианова вела дело добросовестно, то следствие бы не затянулось, а сам пострадавший примирился бы с водителем.

— Но у Андриановой было четыре месяца. Доказательства, добытые ей, были приняты для того, чтобы признать виновником Курмса. Дело о ДТП было около года у других следователей, если они чего-то там не делали, почему Андрианова должна отвечать? Да, ей сейчас предъявлено обвинение, — судья высказывалась довольно громко и эмоционально. — Вы считаете, что такое длительное расследование дела связано с первоначальными действиями Андриановой?

На последний вопрос Шейн ответил утвердительно.

Добавим, что в суде попросил слово представитель Шейна. Он хотел сделать акцент на тех моментах, которые упустило в расследовании следствие, мол, невозможно рассматривать эпизод раздробленным. Также отметил, что процессуальных решений по многим эпизодам нет.

— Это ваше мнение, — отрезала судья. — Какое отношение это имеет к данному уголовному делу? Есть обвинение, не выходите за его рамки.

В среду, 24 марта, суд продолжит рассматривать дело. AUTO.TUT.BY будет следить за ходом процесса.