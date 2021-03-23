ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цены нефти Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель

24.03.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Цены нефти Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель

2
  • 23.03.2021, 21:50
  • 2,596
Цены нефти Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель

Впервые с 11 февраля.

Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили снижение до 6-7%, при этом цена нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель впервые с 11 февраля, сырье дешевеет на фоне опасений за спрос из-за рисков по поводу третьей волны пандемии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.45 по Минску цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 6,25%, до 60,58 доллара, майских фьючерсов на WTI - на 6,74%, до 57,41 доллара за баррель. Ранее нефть дешевела примерно на 3-4%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Жонка Статкевіча: Мікалаю выставілі артыкул за арганізацыю масавых беспарадкаў. Пойдзе як рэцыдывіст
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by