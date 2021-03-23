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Раскрыт секрет полезного завтрака

24.03.2021 06:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Раскрыт секрет полезного завтрака
Фото: Pixabay
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский раскрыл секрет полезного завтрака в беседе с радио Sputnik.

По его словам, организму для полноценной сытости нужны в достаточном количестве углеводы, жиры и белки. «Представьте тарелку. От всего объема пищи, которую собираетесь потребить, половину должны занимать овощи и фрукты, четверть — какие-то зерновые: это любой гарнир, каша, хлеб, еще одну четверть — мясные или белковые продукты», — сказал специалист.

Бобровский также отметил, что не стоит употреблять сладкое на завтрак. Он подчеркнул, что во фруктах и ягодах содержится сахар, который не оказывает вредного воздействия на организм «при условии адекватных доз». Однако сахар, который добавляют в десерты, является вредным.

Ранее нутрициолог Ольга Деккер сообщила, что самым полезным супом считается чечевичный. По ее словам, этот суп богат растительными белками, в нем 12 аминокислот и много клетчатки. По желанию в блюдо также можно добавить мясо или копчености, если это натуральный продукт. Деккер отметила, что любой человек может употреблять чечевичный суп для укрепления здоровья и иммунитета.
 
 
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Нужны в достаточном количестве углеводы, жиры и белки.
 
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