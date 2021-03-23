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Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы самые эффективные против вирусов маски Самые эффективные маски.

Ни одна медицинская маска не гарантирует 100-процентой защиты от вирусов, однако среди них есть те, у которых уровень бактериальной защиты выше, чем у других. Самые эффективные маски назвали в Роскачестве.По результатам исследования, лучшие результаты показали многоразовые маски «Инвита» и МД СТМ, а также одноразовые трехслойные маски «Фастфэшн» и нетканые CSVT. Некоторые из них даже показали 100-процентный результат в защите от бактерий. От вирусов лучше всего защищает маска МД СТМ — она задерживает 56,2 процента вирусов.«Некоторые бренды многоразовых масок могут обеспечить достаточно высокий уровень бактериальной защиты. Но большинство из них или совсем не подходят для использования в текущей эпидемиологической ситуации, или могут быть использованы только в сочетании с социальной дистанцией и средствами очистки (обеззараживания) воздуха», — подчеркнули в Роскачестве.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ношение маски обязательно во всех общественных местах и при скоплении на улице более 50 человек. При этом регионы в рамках российского законодательства не могут отменять федеральную норму об обязательном масочном режиме, отметила она.