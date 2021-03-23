







Лукашенко признался, что не готов заменить натуральную обувь искусственной. Фото: БЕЛТА





пишет KP.BY. Такое мнение высказал Александр Лукашенко 23 марта во время общения с сотрудниками Минского производственного кожевенного объединения. У кожевенной отрасли в Беларуси есть хорошие перспективы,KP.BY. Такое мнение высказал Александр Лукашенко 23 марта во время общения с сотрудниками Минского производственного кожевенного объединения.





Одна из работница спросила у него, что он думает о призывах экологов отказаться от ношения натуральных кожи и меха и выбирать искусственные материалы.





– Вы готовы сегодня заменить натуральную обувь на искусственную? Я не готов. Вот у меня ботинки "Марко". Я только их ношу обувь. Ткань - "Камволь". Пальто сшили здесь - белорусское. Слушайте, отличное качество. И натуральную обувь мы будем производить, – цитирует пресс-служба президента.





Лукашенко добавил, что люди не откажутся от употребления в пищу мяса, поэтому будут и шкуры, которые надо перерабатывать.





– Мы из этой кожи, поскольку говядину едим, будем шить обувь, – сказал он, добавив, что никто не откажется от натуральной кожи.







