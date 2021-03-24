Samsung выпустит смартфон с гибким экраном-«гармошкой»

Источник материала: ОНТ

Южнокорейский производитель техники Samsung готовится выпустить первый в мире смартфон с гибким дважды складывающимся дисплеем-«гармошкой». Об этом со ссылкой на аналитический отчет компании сообщает агентство Nikkei.

Трехсекционный дисплей пока не получил собственного названия, однако уже известно, что в развернутом состоянии он будет иметь соотношение сторон 16:9 либо 18:9. Это значит, что смартфон станет первой «раскладушкой» с прямоугольным экраном (почти у всех подобных смартфонов нынешнего поколения дисплей практически квадратный). Дисплей также получит два шарнира, однако то, как будет реализован процесс складывания, пока также неизвестно.

Новый смартфон, по всей видимости, станет третьим устройством в модельном ряде Galaxy Fold. Впрочем, не исключено, что устройство станет первым в новой линейке моделей.

Фото: samsung.com

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