Байден намерен добиться запрета штурмового оружия в США

Источник материала: ОНТ

Президент США Джо Байден рассказал о намерении добиться полного запрета на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия в США. Об этом он заявил после стрельбы в Боулдере (штат Колорадо), унесшей жизни 10 человек, передает ТАСС.

Глава США напомнил, что ранее в стране уже вводился запрет на продажу штурмового оружия, однако срок его действия истек ещё в 2004 году и с тех пор не продлевался. Как подчеркнул Байден, законодателям следует вновь принять этот запрет.

Он также отметил, что Сенат США должен немедленно утвердить два законопроекта, которые позволят закрыть имеющиеся в законодательстве лазейки в системе проверки прошлого человека при покупке им огнестрельного оружия. Данные законопроекты уже прошли утверждение в Палате представителей. Байден подчеркнул, что этот вопрос важен для всех американцев, а поэтому не должен стать предметом межпартийной борьбы.

Фото: Pixabay

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