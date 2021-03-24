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В Minsk World до конца месяца скидка – 60 евро с каждого квадратного метра
Источник материала: ОНТ
Новость заслуживает внимания тех, кто мечтает о новом жилье. В многофункциональном комплексе Minsk World – скидки. Действуют только до конца месяца.
Только до конца месяца, а осталось всего ничего. Скидка 60 евро за каждый квадратный метр. Minsk World нечасто предлагает такие варианты. И даже если речь идет о небольшой студии – это экономия около 2 тысяч евро!
Крупнейший в стране застройщик уже создал лучшие условия в стране для приобретения собственной недвижимости в Минске. Это и рассрочка на 100 месяцев (более 8 лет) с первым взносом всего от 10%. Действует и партнёрская банковская программа от «Белинвестбанка». Александр Харлап выбрал вариант, подходящий для его семьи.
Премиальные условия для тех, кто инвестирует в будущее, действуют до конца месяца. Существенная выгода тем, кто намерен жить в самом центре нового Минска – центре, который станет сердцем города. Именно здесь построят Международный финансовый центр. Это 10 тысяч новых рабочих мест и инвестиции с Востока, и Запада. Здесь создают инфраструктуру, которую называют «городом в городе». 12 детских садов и 8 школ, медицинские центры, общественные и коммерческие помещения. Крупнейший в стране торговый центр будет построен в этом месте.
Minsk World – это и новые возможности для развития бизнеса. Первые этаже домов – коммерческие помещения. Они уже активно осваиваются. Принцип «города в городе» – это своя инфраструктура и возможности для жителей и современные стандарты района. Только у этого застройщика – вместительные лобби вместо скучных подъездов и комплексный подход к развитию района и города.
Застройщик опережает сроки, предусмотренные инвестиционным договором. Только этом году начались продажи квартир и коммерческих помещений уже в 22 домах. Застройщик предлагает сделать выбор на любой степени готовности объекта.
60 евро с каждого квадратного метра – существенная скидка. Именно то, что, возможно, поможет реализовать мечты вашей семьи! Не забывайте, что позиция застройщика – каждая семья со стабильным доходом должна иметь своё жилье. А до конца месяца это можно сделать существенно проще. И экономнее для семейного бюджета.
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Новость заслуживает внимания тех, кто мечтает о новом жилье. В многофункциональном комплексе Minsk World – скидки. Действуют только до конца месяца. Только до конца...
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