В Minsk World до конца месяца скидка – 60 евро с каждого квадратного метра

Источник материала: ОНТ

Новость заслуживает внимания тех, кто мечтает о новом жилье. В многофункциональном комплексе Minsk World – скидки. Действуют только до конца месяца.





Только до конца месяца, а осталось всего ничего. Скидка 60 евро за каждый квадратный метр. Minsk World нечасто предлагает такие варианты. И даже если речь идет о небольшой студии – это экономия около 2 тысяч евро!

Крупнейший в стране застройщик уже создал лучшие условия в стране для приобретения собственной недвижимости в Минске. Это и рассрочка на 100 месяцев (более 8 лет) с первым взносом всего от 10%. Действует и партнёрская банковская программа от «Белинвестбанка». Александр Харлап выбрал вариант, подходящий для его семьи.

Александр Харлап: «Мы всегда мечтал жить в новом современном доме. Потом посмотрели с женой, что здесь будет школа с бассейном, так как у нас подрастает дочка, мы приняли решение, что это будет один из оптимальных вариантов для нас. И плюс в том, что здесь высотная застройка , у нас всегда была мечта жить на высоком этаже. Метро – буквально во дворе, пару минут пройти от подъезда до метро. Так как застройщик непосредственно на стадии строительства предлагает максимально комфортную интересную стоимость, мы приняли решение вложиться на стадии строительства».

Премиальные условия для тех, кто инвестирует в будущее, действуют до конца месяца. Существенная выгода тем, кто намерен жить в самом центре нового Минска – центре, который станет сердцем города. Именно здесь построят Международный финансовый центр. Это 10 тысяч новых рабочих мест и инвестиции с Востока, и Запада. Здесь создают инфраструктуру, которую называют «городом в городе». 12 детских садов и 8 школ, медицинские центры, общественные и коммерческие помещения. Крупнейший в стране торговый центр будет построен в этом месте.

Minsk World – это и новые возможности для развития бизнеса. Первые этаже домов – коммерческие помещения. Они уже активно осваиваются. Принцип «города в городе» – это своя инфраструктура и возможности для жителей и современные стандарты района. Только у этого застройщика – вместительные лобби вместо скучных подъездов и комплексный подход к развитию района и города.

Застройщик опережает сроки, предусмотренные инвестиционным договором. Только этом году начались продажи квартир и коммерческих помещений уже в 22 домах. Застройщик предлагает сделать выбор на любой степени готовности объекта.

60 евро с каждого квадратного метра – существенная скидка. Именно то, что, возможно, поможет реализовать мечты вашей семьи! Не забывайте, что позиция застройщика – каждая семья со стабильным доходом должна иметь своё жилье. А до конца месяца это можно сделать существенно проще. И экономнее для семейного бюджета.

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