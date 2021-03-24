«Минск-Новости» отмечает 20-летие с момента создания. Журналисты медиахолдинга навестили родившихся 22 марта детей

Источник материала: ОНТ

Они родились в один день, но с разницей в два десятилетия! В столичный роддом номер пять сегодня заглянули журналисты и ведущие агентства «Минск-Новости». Чтобы поздравить мам, чьи детки появились на свет 22 марта – в день образования медиахолдинга.





Всего в знаменательный для агентства день маленьких минчан стало на 46 больше. Сразу 14 – в пятом роддоме. Первой, буквально сразу после полуночи, появилась на свет девочка Настя. Её вместе с мамой наши коллеги поздравили лично. Кто перед работой, кто уже во время съемочного процесса. К теплым пожеланиям – цветы и подарки. Сегодня агентство «Минск-Новости» – это пять печатных и электронных СМИ. Всё информационное разнообразие – молодым мамам также в подарок!

«Минск-Новости» – один из крупнейших медиахолдингов, в состав которого входит интернет-портал minsknews.by. В сутки ленту пополняют около 150 новостей. Для тех, кто остался предан бумажному формату, – две старейшие городские газеты – «Вечерний Минск» (с еженедельным тиражом более 104 тысяч экземпляров) и «Минский курьер». Для юных читателей – журнал «Качели».

Не обделены внимаем и слушатели – на волнах «Радио-Минск» – все, кто по классическому року. К слову, здесь тоже нашлись свои старожилы.

За этот небольшой по историческим меркам срок – 20 лет – агентство зарекомендовало себя как авторитетный источник новостей о жизни двухмиллионного мегаполиса.

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