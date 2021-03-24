Как не допустить героизации нацизма?

Источник материала: ОНТ

Мир должен помнить страшную правду о войне. Об этом говорили сегодня в Палате представителей – здесь открылась научная конференция.

Защита истории и памяти. Как пресечь попытки ревизии итогов войны, искажение исторической и военной правды? Об этом сегодня говорили в Овальном зале Дома правительства историки, политологи, депутаты, культурологи. Свидетели и участники событий Великой Отечественной войны ещё живы, но поколение победителей всё же уходит в прошлое. И цель будущего понятна – не допустить героизации нацизма.





Чем больше времени проходит с той Великой Победы, тем больше давления – геополитического, только вместе с неофашизмом. И тактика у тех, кто хочет завоевать, только для начала, умы потомков победителей – такая же, как и 80 лет назад. Найти своих сторонников на чужой земле. И создать фальшивый образ – и реальности, и войны.

Но как это объяснить школьникам и студентам? Даже если они и были в «Хатыни», то сознание у них, скажем открыто, не патриотическое, а уже цифровое. Они доверяют социальным сетям и чатам зачастую больше, чем родителям. Историческая память должна сохраняться – так построен учебный процесс. Но, может, нужно где-то усилить? Тем более что в парламенте скоро рассмотрят концепцию нового кодекса об образовании.

Вопрос и в том, почему мы вообще об этом говорим: о возрождении нацизма и недопустимости этого. Это пытаются объяснить и участники конференции. Может, всё дело в том, что молодые люди должны не только осмыслить великий подвиг своего народа и цену победы, но и считать это в какой-то мере своим опытом, чтобы ценить и оберегать.

Не только рассказывать, но и показывать. Реальные места боевых действий, лагерей... Это ещё одна из инициатив конференции: дневник путешественника. Его смогут заводить школьники и записывать во время экскурсии свои впечатления и историю своих предков, которым обязаны миром и жизнью!

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