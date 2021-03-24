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Гомельская область готовится к посевной. Что главное для аграриев?

24.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гомельская область готовится к посевной. Что главное для аграриев?

Гомельская область готовится к посевной. Аграрии ждут лишь потепления, которое синоптики обещают уже к концу недели. А чтобы не терять времени, хозяйства вывозят на поля органику и минеральные удобрения. Это гарантия высоких урожаев, даже несмотря на позднее начало полевых работ.


Весна пока не пускает аграриев на привычный маршрут. На полях до сих пор снег, а почва из-за ночных заморозков никак не прогреется до нужных показателей. Ждать весеннего тепла приходится прямо на мехдворах. На линейке готовности – десятки машин. Когда нет ни единой поломки, остаётся лишь следить за прогнозом погоды.

Михаил Асютин, директор филиала «Агрофирма им. Лебедева» предприятия «Гомельэнерго»: «Нужно сеять в прогретую почву, чтобы получить хорошие всходы. Выдержать немного этот климатический промежуток и отсеяться вовремя. Ну, благодаря отремонтированной технике, мы отсеемся вовремя».

Отложенный старт – своеобразный экзамен для районных агросервисов. Горячая пора у механиков и сварщиков. Это последние штрихи – к посевной в гаражах должно быть пусто. Успевают. На техобслуживании – как отечественные, так и зарубежные модели. Их исправность – залог бесперебойной работы в поле. Как только температура поднимается выше нуля, механизаторам разрешают выйти в поле. Но не всем. Попытка подкормить многолетние травы минеральными удобрениями. По такой же схеме в почву вносится органика. Но погода и здесь диктует свои правила – многие участки недоступны.

Поэтому и о весе будущего каравая в регионе пока говорят с оглядкой на погоду. Но опытные труженики села утверждают: имея технологии производства, проверенные кадры и многолетний опыт, можно достичь хороших результатов в любых условиях. Тем более что зима была снежная.

Погода испытывает гомельских аграриев на прочность не впервые. В прошлом году неожиданно ударили майские заморозки – от низких температур тогда пострадали сразу 14 районов, а регион потерял значительную часть урожая. Площади пришлось экстренно пересевать. В этом году на Гомельщине под яровые зерновые и зернобобовые отвели почти 115 тысяч гектаров земли. Посевную кампанию, правда, придётся проводить в сжатые сроки, но в области уже научились ценить каждый день. А потому верят в свои силы.  

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Гомельская область готовится к посевной. Аграрии ждут лишь потепления, которое синоптики обещают уже к концу недели. А чтобы не терять времени, хозяйства вывозят...
 
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