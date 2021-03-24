Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца

Источник материала: ОНТ

Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна, отца сестер Хачатурян, подозреваемых в его убийстве. Мужчина обвиняется в истязаниях и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили адвокаты девушек, по данному делу сестры будут проходить в качестве потерпевших. «Для нас это дело важно тем, что у девушек теперь официально статус потерпевших со всеми вытекающими правами. Надеемся на прекращение уголовного преследования», – подчеркнул адвокат сестер Алексей Паршин.

Защитники сестер также отметили, что в случае признания их отца виновным в совершении всех преступлений против девушек сторона защиты получит неопровержимое доказательство того, что они находились в состоянии необходимой защиты.

Напомним, ранее, в феврале 2020 года, Следственный комитет РФ выносил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Хачатуряна в связи с его смертью. Позже, 4 декабря 2020 года, Басманный суд Москвы признал действия следователя, вынесшего постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, незаконными. Так, по итогам проведенной в 2019 году проверки следствием было установлено, что с ноября 2014 года и на протяжении всего совместного проживания в отсутствии матери Хачатурян систематически избивал своих дочерей, а также под угрозой применения физического насилия принуждал их к совершению действий сексуального характера.

Фото: Pixabay

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