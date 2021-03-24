ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца

24.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца

Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна, отца сестер Хачатурян, подозреваемых в его убийстве. Мужчина обвиняется в истязаниях и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили адвокаты девушек, по данному делу сестры будут проходить в качестве потерпевших. «Для нас это дело важно тем, что у девушек теперь официально статус потерпевших со всеми вытекающими правами. Надеемся на прекращение уголовного преследования», – подчеркнул адвокат сестер Алексей Паршин.

Защитники сестер также отметили, что в случае признания их отца виновным в совершении всех преступлений против девушек сторона защиты получит неопровержимое доказательство того, что они находились в состоянии необходимой защиты.

Напомним, ранее, в феврале 2020 года, Следственный комитет РФ выносил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Хачатуряна в связи с его смертью. Позже, 4 декабря 2020 года, Басманный суд Москвы признал действия следователя, вынесшего постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, незаконными. Так, по итогам проведенной в 2019 году проверки следствием было установлено, что с ноября 2014 года и на протяжении всего совместного проживания в отсутствии матери Хачатурян систематически избивал своих дочерей, а также под угрозой применения физического насилия принуждал их к совершению действий сексуального характера.  

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна, отца сестер Хачатурян, подозреваемых в его убийстве. Мужчина...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларускі дыпламат наведаў МЗС Польшчы: «Я не магу зараз даваць ніякіх каментароў»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by