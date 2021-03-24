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Юрий Караев посетил предприятие «Автопровод» в Щучине

24.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Юрий Караев посетил предприятие «Автопровод» в Щучине

Эффективный способ решения проблем, которые волнуют людей в регионах, – прямое обращение к представителям власти. Администрация Президента, парламент, помощники Главы государства каждый день встречаются с людьми. Сегодня такой разговор был на предприятии «Автопровод» в Щучине.  


Там с коллективом встретился помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Предприятие градообразующее, коллектив – 450 человек. Больше 60 лет выпускают кабели, жгуты и провода для энергетики и машиностроения. Диапазон – от силовых кабелей до супертонких, необходимых в судостроении. Больше половины продукции идет на экспорт. Остальное – на МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш». На встрече обсудили задачи Всебелорусского народного собрания, эпидситуацию, а также житейские вопросы – работу на селе и жилищные льготы.

Также Юрий Караев провел на предприятии прием. Из проблемных тем, с которыми пришли люди: ремонт дорог, выплаты задолженностей по зарплатам на уже ликвидированном производстве.

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Эффективный способ решения проблем, которые волнуют людей в регионах, – прямое обращение к представителям власти. Администрация Президента, парламент, помощники...
 
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