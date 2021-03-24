Ученые нашли в космосе идеальную среду для зарождения жизни

Источник материала: ОНТ

Исследователи Университета Кампинаса в Бразилии выяснили, что на одном из спутников Сатурна могли сформироваться все условия для возникновения жизни. Об этом со ссылкой на издание Science сообщает РИА «Новости».

В частности, исследователям удалось выяснить, что поверхность Титана покрыта органическими углеводородами и ледяной коркой, под которыми, на глубине примерно 100 км, расположен океан.

Как отмечают исследователи, падение достаточно крупного астероида или кометы могло бы пробить ледяную корку и смешать органические соединения с водой в образовавшемся кратере. Такой кратер, по мнению ученых, мог бы стать идеальной средой для возникновения простейших живых организмов, так как теплая вода является наиболее благоприятной для этого средой.

Фото: Pixabay

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