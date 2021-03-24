ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«После того, как мать назвала меня зомби, я с ней не общаюсь». Истории, как пропаганда изменила отношения в семье

24.03.2021 06:29 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«После того, как мать назвала меня зомби, я с ней не общаюсь». Истории, как пропаганда изменила отношения в семье
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com
Из-за обострения политической ситуации в Беларуси развернулась информационная война, которая затронула и взаимоотношения родных людей. Media IQ попросил читателей рассказать, как пропаганда повлияла на их общение с близкими. Благодарим всех, кто поделился с нами личными историями.

Сергей:


«Летом мой отец жил в деревне и смотрел только каналы БТ, другой информации не получал. В начале осени переехал в город и сказал мне, что не одобряет желание протестующих вступить в НАТО и разорвать отношения с Россией, избиение милиционеров.

Считаю, что [через государственные телеканалы] происходит оболванивание населения».


Анна:


«Несколько раз пыталась поговорить с родителями о реальной ситуации в стране и о том, что на ТВ – сплошная ложь. Наткнулась на непонимание, обесценивание и недоверие. Зато родители полностью доверяют телевидению. После того, как мать назвала меня зомби, я с ней не общаюсь. С отцом – редко, обходим тему политики стороной.

Эта ситуация стала для меня последней каплей. Я поняла, что родители за нынешнюю власть, разделяют её “ценности” – рабскую психологию, насилие и подчинение, непонимание прав человека, уважения личности, развития, разделения властей, гражданского общества и правового государства.

Я неоднократно подвергалась физическому и психологическому насилию – прежде всего, со стороны матери. Считаю это неприемлемым. Но для них это норма.

Меня нередко оскорбляли в семье за мои взгляды. Раскол из-за ценностей назревал давно, сейчас он стал очевидным».


Александр:


«Пасля жніўня не размаўляю з матуляй на гэтыя (политические. – Media IQ) тэмы, бо хочацца лаяцца».

Виктор:


«Стал агрессивнее по отношению к близким из-за их непонимания, политической неграмотности, упорного нежелания видеть проблемы нынешнего общества, сложившуюся обстановку в стране и разбираться в них».

Наталья:


«Я россиянка. Живу в Беларуси десять лет, вся родня в России. Первое потрясение случилось в 2014 году, когда был Майдан, Крым и последующие трагедии в Украине

Большинство моих родных и близких, зомбированных пропагандой, постоянно ругались со мной, называли предательницей. Вы бы знали, как же обидно слышать это от матери!

Многие забанили меня в соцсетях. У меня начался невроз, я долго работала с психологами. Когда моё состояние стало улучшаться, случилось 9–10 августа. И это даже не боль за соседей, это уже боль в родном доме. Поддержки от близких ноль. Наоборот: там, где мы рыдаем, слушая стоны с Окрестина, негодуем из-за тех, кто сидит “за кратамі”, мне говорят “Так и надо этим бунтарям!”.

Помню свой первый опыт, когда я пыталась донести правду до родных в России, и теперь я намного осторожнее. С теми, кто понимает, какой беспредел творится в прекрасной Беларуси, обсуждаю наши победы и поражения. Если вижу, что человек конкретно сидит на ТВ-игле, предпочитаю беречь своё здоровье и не спорить. Нам оно ещё понадобится».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Зверства нацистов и поляков. ГосТВ не слазит с темы войн ХХ века в борьбе с протестом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by