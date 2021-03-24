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Мясников назвал главные причины возникновения рака

24.03.2021 06:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мясников назвал главные причины возникновения рака
Александр Мясников. Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал главные причины развития онкологических заболеваний. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, каждый пятый случай рака связан с неправильным питанием, курение составляет 40 процентов от всех причин появления болезни. «До 20 процентов — это инфекционные заболевания», — сказал специалист.

В качестве примера он привел рак шейки матки, который возникает из-за вируса папилломы человека, а также рак печени, причиной которого может стать вирус гепатита Б.

Мясников посоветовал не забывать о связи рака и инфекций и при необходимости восполнять пробелы в знаниях.

Ранее Мясников заявил об опасности колбасы, а также связал ее употребление с риском возникновения рака желудка. По его словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла все колбасные продукты в список продуктов, вызывающих рак, еще в 2015 году. Он пояснил, что продукт содержит большое количество трансжиров и соли.
 
 
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Каждый пятый случай рака связан с неправильным питанием, курение составляет 40 процентов от всех причин появления болезни.
 
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