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Дизельпанк, Чужой и технокомары. Репортаж из мастерской, где белорус делает из металла фантастических тварей

24.03.2021 07:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Интересно иногда складывается жизнь: работаешь десяток-другой лет на какой-нибудь очень привычной должности и даже не задумываешься об изменениях. Все устраивает, вокруг полная стабильность, а от нового шарахаешься, как от громкого звука: опасливо. Внутри что-то зудит, но поймать это ощущение не получается — так, беспокоит, но на поверхность не выходит. А затем происходит резкий щелчок, и все уже иначе — хорошо.

С Андреем мы познакомились случайно: в сети мелькнула фотография одной из его работ, стало интересно, кто такие делает. Две минуты поиска по картинкам — оказалось: белорус, да еще и из Минска. Мы встретились в его миниатюрной мастерской неподалеку от центра города — среди полутора десятка автосервисов (во время разговора стало понятно, почему именно здесь).

Дизельпанк, Чужой и технокомары. Репортаж из мастерской, где белорус делает из металла фантастических тварей

В мастерской «Три молотка» сплошной металл: обрезки железа, заготовки и готовые работы, а что-то в процессе, разложены инструменты. В мутном окне виднеется крыша здания, некогда занятого процветавшим в прошлом предприятием. Андрей волнуется: мол, пыльно и вообще не для красивой картинки. Категорически не соглашаемся, рассматривая голову дракона и металлических пауков на стене.

— Наверное, давно уже в деле? — интересуемся.

— Не особо.

Но все относительно. По словам Андрея, он начал увлекаться этим где-то в 2016—2017 году — тогда же случилась денежная реформа, и белорусских «миллионеров» стало намного меньше. Андрей в то время работал директором местного СТО, одновременно являясь одним из его собственников.

Дизельпанк, Чужой и технокомары. Репортаж из мастерской, где белорус делает из металла фантастических тварей

— Была такая история… Я тогда не умел варить (образование у меня хоть и машиностроительное, но, скажем так, был от этого далек), а на спор попробовал. Сжег глаза, попал в больницу. Стандартная ситуация: я не понимал, зачем маска… Понравилось (работать сваркой, а не сжигать роговицу) — купил маску и сварочный аппарат. Сварил какого-то робота.

Одновременно я занимался продвижением сайта СТО в интернете — вывесил фотку там. Пошла реакция (смеется. — Прим. Onliner). Человек, который занимался продвижением, — Андрей Гусаров — говорит мне: «Слушай, так вари их на постоянке».

Дизельпанк, Чужой и технокомары. Репортаж из мастерской, где белорус делает из металла фантастических тварей

Решил попробовать. Вначале это было «субботнее хобби»: на СТО никого нет — можно творить. Наработал «портфолио», выкладывал фото в сеть, ими стал интересоваться народ.

— А потом пришел человек: «Продай». Говорит: «Понравилось, хочу себе на барную стойку поставить». Ну пожалуйста. Продал одному, продал второму, а потом пошел и зарегистрировался как ремесленник, — вспоминает Андрей. — Цены? Да от балды… Тогда еще были «тыщи-миллионы», не помню уже, сколько взял. Не дорого абсолютно. Я половину этих роботов раздарил, но там было буквально гаечка-болтик-гаечка. Они такие потешные, в Instagram есть. Убирать не стал: все-таки история.

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Андрей Осипчик (@andrei_osipchyk)

Историей стал и здоровый робот у входа на улице. Мы его не заметили, и в разговоре стало ясно почему: его растащили на запчасти почти полностью.

— Остался только каркас. Все собирались сдать в металлолом, но рука не поднимается, хотя он совсем уже некрасивый…

Постепенно хобби превратилось в работу. Андрей не жалеет.

— Сейчас это работа. У меня нет другого источника дохода. Так сложились обстоятельства. Не так, чтобы мне резко понравилось, я все бросил и ушел. Был период, когда я еще работал на СТО директором (я вообще 20 лет запчасти продавал), и настал момент, когда нужно было выбирать. Уже как-то надоело, много всего навалилось. Я как раз снял помещение ниже в этом здании — маленькая такая каморка была. И там работал, и на СТО. Потом сделал выбор.

Дизельпанк, Чужой и технокомары. Репортаж из мастерской, где белорус делает из металла фантастических тварей

Почему «Три молотка»?

— Я вот в той каморке сидел один, пришел товарищ: «А можно я тоже буду?» Говорю: можно. Потом пришел Сергей Михалыч, кузнец: «А давай?» Давай! Получилось, что нас трое. Тогда и переехали: втроем в первой мастерской не помещались. Логотип — как у Mercedes (смеется. — Прим. Onliner).

Дизельпанк, Чужой и технокомары. Репортаж из мастерской, где белорус делает из металла фантастических тварей
Фото: Facebook Андрея Осипчика

У меня клеймо есть, его Сергей Михалыч вырезал, нарисовал, но я забываю его ставить — серьезный пропуск в маркетинге, просто кошмар и ужас… Пытаюсь себя приучить, но не всегда получается. Начал делать медные таблички, клеймо, дата, инициалы — и привариваю. Не везде это возможно. Да и азарт мешает: забываю.

Откуда идеи?

— Что-то смотрел в интернете. Увидел конька морского из моторной цепи, понравилось, я его повторил. Все ж делается по-своему. Вот ВАЛЛ-И — он же совсем не такой, как в мультике, если присматриваться. Только форма глаз похожа, а все остальное — другое. Так и все остальные работы.

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Андрей Осипчик (@andrei_osipchyk)

Где-то видишь какую-то запчасть, начинаешь из нее что-то делать. Или, наоборот, появляется что-то в голове, а запчасти подбираешь. Мы даже маленькие кусочки не выбрасываем: можно сложить мозаику, сварить, зачистить… Не то чтобы железа жалко, просто потом не отрежешь нужное.

Копировать? Да, бывает и такое. Но все равно «так же» не получится: все собирается из болтиков, шариков, подшипников и чего угодно еще. Там выжимной подшипник, тут запчасть от электромотора — повторить не получится, будет что-то похожее… Так и с тем, что увидел в интернете: это просто идея.

Наш собеседник общается с коллегами «по цеху», в том числе из-за рубежа. Говорит, бывает так, что один выложит работу, а у него такая же подоспела.

— Некоторые идеи витают в воздухе, — описывает Андрей феномен коллективного бессознательного.

Дизельпанк, Чужой и технокомары. Репортаж из мастерской, где белорус делает из металла фантастических тварей

Андрей работает без эскизов. Объясняет это просто: рисовать не он не умеет и не страдает от этого:

— Я это постоянно говорю клиентам, которые просят эскиз: эскиза не будет. И на пальцах объясняю, что и как получится. Пока никто не отказывался.

В основном это происходит так: «У друга день рождения, видел ваши работы, хочу что-то ему подарить». Ну и там начинается: кем работает друг, как зовут девушку, любимая порода собаки и во что играет — анкетирование. Складывается персонализированный образ.

Дизельпанк, Чужой и технокомары. Репортаж из мастерской, где белорус делает из металла фантастических тварей

Часто образ новой работы появляется в виде «силуэта». Андрей показывает светильник в стиле стимпанка (или дизельпанка?).

— Сначала сделал колесо — не получилось. Сделал второе — снова не то. Я переделал опять, снова не получилось — выбросил. В итоге взял четыре разных колеса и начал «лепить» от них. Идея была совсем другая, из «обязательного» была только лампочка. Так бывает постоянно, есть элемент случайности: например, «технология» пошла не так. А на деле выходит, что именно «так».








Между прочим все же спрашиваем про стили: это стимпанк? Андрей отвечает: все в нашем мире слишком перемешано.

— У нас в мастерской Сергей Михалыч любит очень ругательное слово «лофт». Вот табуретка (показывает на стоящую рядом табуретку на металлических ножках и с деревянным «седлом». — Прим. Onliner) — «лофт». В магазине, поди, стоила бы рублей 100—120. А такой «лофт» можно отгружать тоннами. Такая же ерунда со стимпанком. Мне больше нравится слово «металл-арт». Этим все сказано.

Дизельпанк, Чужой и технокомары. Репортаж из мастерской, где белорус делает из металла фантастических тварей

Сколько времени уходит на создание фигуры или сюжета?

— Бывает, за два дня с перекурами справляюсь. Оно само идет, когда интересно. Хочется быстрее закончить, чтобы посмотреть, что получится в итоге. А что-то делаешь месяц-два. Бывает, что не идет, не нравится. Не знаю, может, настроение не то или давление упало, — усмехается Андрей.




А иногда рождение новой работы сопровождается муками — такая идет на слом. Чаще подобное происходит с заказными фигурами.

— Акулу заказывали настольную. Одну сделал — выбросил, вторую выбросил, третью…

«Душевные» же работы, которые «для себя», получаются легче и неплохо продаются, говорит Андрей.

Встречаются и сложные работы (только вот речь не о конструкции).

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Андрей Осипчик (@andrei_osipchyk)

— Вот это сложно (показывает на ВАЛЛ-И. — Прим. Onliner) — потому что он 25-й. Я от них устал, надо сделать перерыв. Сергей Михайлович делал маленьких Бендеров — то же самое, на 10-м утомился. А вот сделать что-то новое — это не сложно. «Дайте, я сейчас все забомблю, не пойду домой, буду варить». Были предложения делать много «велосипедов» — условно 10 штук в неделю. И цена хорошая, и вроде есть чем заняться. А потом прикидываешь: это, раз уж подписался, на год вперед. «Да ну нафиг!» (смеется. — Прим. Onliner) Долго и одно и то же — не наш вариант. Интересны абсолютно творческие заказы, прикольные, с юморцом. Что-то находить, предлагать.

Были и странные заказы — такие тоже интересно выполнять.

— Самый интересный проект — комар с головой носорога, всем о нем рассказываю. Я месяц думал, как ******* (прочно и красиво закрепить. — Прим. Onliner) голову носорога к телу комара. В итоге получилось, все довольны, — смеется Андрей.

Потом он показывает «местного» комара, который пока осел в мастерской.

Дизельпанк, Чужой и технокомары. Репортаж из мастерской, где белорус делает из металла фантастических тварей

— А этот комар — репродукция в железе картины голландского сюрреалиста Ханса Кантерса. Я его сварил, мне очень понравился. Сварка очень хорошо передает текстуру, как и для работ Гигера: она дает ощущение «как в кино». У меня, кстати, есть Чужой и лицехват… Но такие вещи впишутся не в каждый интерьер. Когда люди спрашивают, сколько стоит, мне сразу интересно, куда ж они его поставят.

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Андрей Осипчик (@andrei_osipchyk)

Был еще «секретный» и по-своему масштабный проект — помочь с реквизитом для фантастического фильма в стиле дизельпанка. Сработали в ноль, взяв лишь за материалы и расходники. Нужно было «модернизировать» пару автомобилей и модифицировать модели оружия в соответствующей стилистике. Пока проект на паузе, но Андрей надеется, что в скором будущем он очнется от вынужденной «спячки»: говорит, получилось хорошо.

— Сколько стоит? — спрашиваем.

— Любой товар стоит столько, за сколько его купили, а не за сколько его продают. Я много раз слышал: ты не знаешь себе цену, ты не знаешь цену своим работам. Я просто знаю, кто и за сколько что купит. А сидеть и продавать долго? Надо за аренду платить, газ, расходники и так далее.

Вот пример. Приезжает человек, айтишник, постоянный клиент, смотрит — говорит, показал своим, они считают, что надо просить, условно говоря, тысячу. Я в ответ: «Так в чем вопрос? Купи у меня и продай за тысячу». И предлагаю: «Давай я подниму цену — возьмешь?»

Дизельпанк, Чужой и технокомары. Репортаж из мастерской, где белорус делает из металла фантастических тварей

Были попытки выйти на «дальнезарубежный» рынок, но возникло множество нюансов. По закону это возможно, однако многие западные рынки не готовы работать по «белорусским алгоритмам» — им подавай PayPal, а сервис местных продавцов не жалует: завести соответствующий аккаунт нельзя.

Есть обходные пути, но, как говорит Андрей, это не для него: «Почему я должен прятаться, работая официально?» Нехотя, но признает: «Обидно». Однако смотрит на все позитивно и предлагает зажечь.

Дизельпанк, Чужой и технокомары. Репортаж из мастерской, где белорус делает из металла фантастических тварей

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