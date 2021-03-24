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Украина ввела новые санкции против компаний и граждан РФ, Беларуси

24.03.2021 07:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении санкций сроком на три года в отношении ряда российских и белорусских компаний и СМИ.

«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», - говорится в указе.

Всего ограничения коснулись 82 компаний. Санкции включают в том числе блокировку их активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений, а также запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг, передает ТАСС.

Среди попавших под санкции организаций значатся «Росгосстрах», ТАСС и МИА «Россия сегодня», «Лента.ру» и «Газета.ру», белорусские компании «Лайф групп» и «Экми косметикс групп».

Санкции также введены против 23 граждан РФ и трех депутатов Европарламента от Франции - Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапель и Филипп Оливье (все трое ездили в Крым, где наблюдали за голосованием по поправкам к Конституции России). В список попали также дом отдыха «Прибрежный» и завод «Массандра» в Крыму.

Санкции подразумевают блокирование активов - временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом; препятствование выводу капиталов за пределы Украины; отказ в предоставлении и отмену виз, применение других запретов на въезд.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении санкций сроком на три года в...
 
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