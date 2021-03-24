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Как выглядят квартиры до 45 тысяч долларов с балконом и не на окраинах Минска

24.03.2021 07:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сейчас за сумму до 45 тысяч долларов можно купить не просто «однушку» в Минске, но и квартиру в неплохом районе, с балконом и каким-никаким ремонтом. Показываем свежие варианты.

На Партизанском

За 41,5 тысячи долларов продается однокомнатная квартира на четвертом этаже кирпичной пятиэтажки 1962 года на Партизанском проспекте, 39.



Площадь — 30 квадратных метров. Площадь кухни — 6,2 метра.





Дом после капитального ремонта. В квартире установлены стеклопакеты, на полу — ламинат.

На Ольшевского

За 43,5 тысячи долларов продается однокомнатная квартира на пятом этаже панельной девятиэтажки 1975 года на улице Ольшевского, 69.



Площадь — 34,4 квадратного метра. Площадь кухни — 7,4 метра.





В квартире установлены стеклопакеты, в ванной — уложена плитка. Лоджия — интегрирована в жилую зону.

На Востоке

За 44 тысячи долларов продается однокомнатная квартира на втором этаже панельной девятиэтажки 1969 года на улице Славинского, 17.



Площадь — 33 квадратных метра. Площадь кухни — 7,1 метра.





Квартира находится в хорошем месте, но требует хотя бы косметического ремонта.

В Грушевке

За 44 тысячи долларов продается однокомнатная квартира на третьем этаже кирпичной пятиэтажки 1960 года на улице Волоха, 21.



Площадь — 30,6 квадратного метра. Площадь кухни — 5,6 метра.





В квартире уложен ламинат, стоят металлическая дверь и стеклопакеты. Есть встроенная кухня, мягкая мебель, стиральная машина, холодильник.

Возле площади Бангалор

За 44 тысячи долларов продается однокомнатная квартира на четвертом этаже панельной пятиэтажки 1966 года на улице Карастояновой, 39.



Площадь — 32 квадратных метра. Площадь кухни — 5,8 метра.




Год назад сделан капитальный ремонт дома, а сама квартира полностью готова к проживанию, сказано в объявлении.

 
Теги: Минск
 
 
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